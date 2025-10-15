전북 ‘탈(脫) 호남’ 도전 마침내 결실

도청 내부 전주권의 6대 대도시권 편입 확정에 환영 분위기

호남권에 머무르던 시각 벗어나 독자 광역권으로 인정받게 돼

전북특별자치도청 전경/사진=전북도

전북 숙원사업 중 하나이자 전주권의 6대 대도시권 편입 방안인 ‘대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법(대광법) 시행령 일부 개정령안’이 마침내 국무회의에서 의결, 확정됐다는 소식이 나오자 전북특별자치도청 직원들 사이에서는 도민이 편리한 광역생활권을 누릴 수 있게 됐다는 기대감으로 환영하는 분위기다.

15일 전북자치도청 직원들은 지난 4월 정부의 대광법 개정안이 공포된 데 이어 전날 국무회의에서 시행령 일부 개정령안이 의결돼 공들여온 과제가 결실을 맺자 성취감에 흡족한 모습이었다.

특히 전북이 수도권과 충청권 중심의 광역 경쟁 체제 속에서 지역의 한계를 넘어 새로운 성장 무대를 확보했다는 점에서도 기념비적 의미를 가진다는 반응을 보였다.

관련 부서인 도청 교통정책과 직원들은 “그동안 수차례 중앙부처 심사와 협의 과정에서 쉽지 않은 벽을 넘어야 했지만 결국 해냈다”며 “전북이 더 이상 주변이 아닌 중심으로 나아가는 계기가 될 것”이라고 입을 모았다.

또 전북이 호남권 내부에서 머무르던 시각에서 벗어나 독자적인 광역권으로 인정받게 되는 ‘탈(脫) 호남’에 성공하는 계기라고 말하기도 했다.

김정호 전북도 교통정책과 전문위원은 “이번 전주권의 대도시권 편입은 전북이 전국 광역권 경쟁의 중심 무대로 진입했다는 신호탄이 됐다”며 “교통망 확중으로 도민들이 체감할 수 있는 교통·산업·문화 여건이 개선돼 전북의 성장 잠재력을 현실화할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이제 관건은 실질적인 지역 발전으로 연결할 수 있는 실행력이다.

이번에 개정돼 국무회의에서 의결된 대광법은 당장 23일부터 효력을 발휘한다.

이에 도에서는 대광법 시행에 따라 제5차 광역교통시행계획(2026년~2030년)에 전주권 사업계획 반영을 추진하기 위한 후속조치에도 박차를 가하고 있다.

도는 이미 지난 9월 전주권 광역교통시설 사업계획안을 국토교통부에 제출한 상황이다.

국토부 대도시권광역교통위원회는 한국교통연구원의 연구용역을 바탕으로 지자체 수요조사 및 기획재정부와의 협의를 거쳐 시행계획안을 마련한 후 공청회 및 위원회 심의 등을 통해 내년 상반기에 5차 광역교통시행계획을 수립, 최종적으로 확정 고시하게 된다.

도가 5차 광역교통시행계획 반영에 추진하려는 주요 사업은 전주 에코시티~완주 삼봉지구 도로 확장 등 광역도로 10곳 확충과 전주~완주~익산~군산~새만금 등 광역철도 1개 노선 구축, 완주·전주 등 버스·화물 공영차고지 2곳 조성, KTX익산역 등 환승센터 2곳 신설 등이다.

도는 이와 함께 광역버스 노선 확대, 교통비 절감 지원, 생활권 중심의 도시계획 개편 등 세부적인 정책도 병행 추진하기로 했다.

김정중 도 교통정책과장은 “대도시권 편입은 단순한 행정 구역 문제가 아니라 교통과 산업, 생활권이 연결되는 종합 성장전략의 출발점”이라며 “이제는 제도적인 기반 위에서 구체적인 교통망 구축과 생활 인프라 확충으로 실질적인 변화를 보여주기 위해 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

