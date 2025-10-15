[국감] 이원택 “새만금신항 배후부지 없는 반쪽자리 개항 우려”

해양수산부 국감에서 새만금 신항 배후부지 문제 집중 파고들 방침

새만금 신항 배후부지 국가재정 전환되지 않으면서 허울뿐인 항만 우려

군산항 위기 상황 속에서 전북 경제 책임지는 수출입 통로 입지 좁아져

이원택 의원

더불어민주당 이원택 의원(군산·김제·부안을)이 해양수산부 국정감사를 앞두고 내년 개항을 앞두고 있는 새만금 신항 배후부지의 정부 재정사업 전환을 촉구했다.

이 의원은 이번 국감에서 새만금 신항 배후부지 재정 전환 문제를 집중적으로 파고들 것으로 보인다.

이 의원은 이날 해수부에 “내년 새만금 신항 2선석 우선 개항이 고작 1년 정도 남았는데. 부지 재정전환이 확정되지 않아 부두만 있고 배후부지는 없는 반쪽짜리 개항이 우려된다”고 지적했다.

새만금 신항 배후부지 공사는 민간자본 100%로 계획돼 신항의 기능에 치명타가 불가피한 상황이다.

특히 군산항의 구조적 위기가 가속화하는 상황 속 새만금 신항 배후부지 문제에 정부가 손을 놓으면서 전북의 수출입 통로와 입지가 좁아질 수 있다는 게 도내 경제인들의 호소이기도 하다.

이 의원은 “지난 21대 국회에서부터 새만금 신항 배후부지의 재정전환을 요구하고 있으나, 기획재정부와 해수부는 재정전환에 대한 예산 확정을 차일피일 미루고 있다”고 했다.

그는 이어 “항만공사가 없는 신항만의 배후부지는 국가재정으로 추진되고 있는데, 유독 새만금 신항 배후부지만 민자 100%로 계획돼 지역 차별을 의심케 하고 있다”고 비판했다.

그는 방조제와 배후부지 사이 수로 매립과 배후부지 확장도 강조했다.

이 의원은 “근본적으로 새만금 신항의 경쟁력을 높여야 한다”며 “배후부지 확장을 위해 해수부, 환경부, 기재부를 적극 설득하겠다”고 약속했다.

