대통령실, 10·15 부동산 대책에 "시장과 실수요자 반응 지켜볼 것"
UPDATE 2025-10-15 20:35 (Wed)
대통령실, 10·15 부동산 대책에 "시장과 실수요자 반응 지켜볼 것"

김준호 웹승인 2025-10-15 19:09 수정 2025-10-15 19:09

"李대통령, 주식시장 더 활성화되길 원해"

image
강유정 대통령실 대변인이 지난 9일 용산 대통령실에서 이스라엘 군의 한인 탑승 선박 나포 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스 제공

강유정 대통령실 대변인은 15일 정부가 발표한 '10·15 부동산 대책'과 관련해 "시장과 실수요자, 소비자의 반응을 지켜보겠다"고 말했다.

강 대변인은 이날 브리핑에서 '이번 부동산 대책에 대해 대통령실에서 어떻게 바라보고 있느냐'는 질문에 "오늘 아침 발표가 된 것으로, 더 반응을 본 이후 입장을 밝히는 것이 좋지 않겠느냐"며 이같이 답했다.

이어 "이재명 대통령은 주식시장이 더 활성화되기를 바라고 있다. 마음 놓고 투자할 수 있도록 시장이 건전하고 튼튼하게 성장하기를 원하고 있다"고 덧붙였다.

앞서 정부는 이날 서울 전역과 과천·성남 등 경기도 12개 지역을 토지거래허가구역·조정대상지역·투기과열지구로 지정했다. 또 주택담보대출 한도를 15억 원 초과 25억 원 이하 주택은 4억 원으로, 25억 원 초과 주택은 2억 원으로 낮췄다.

#'10·15 부동산 대책' #강유정 #이재명 대통령
김준호 kimjh@jjan.kr
