[국감] 교육부 연구과제 관리 부실...5년간 1052억원 낭비

더불어민주당 문정복 국회의원

최근 5년간 교육부 소관 연구과제 중단으로 1052억 원의 세금이 사실상 낭비된 것으로 조사됐다.

16일 국회 교육위원회 소속 문정복 의원(더불어민주당)에 따르면 2021년부터 2025년 8월까지 교육부 소관 연구과제 중 중단된 건수가 총 2526건에 달하며, 이로 인해 투입된 연구비는 1052억 원을 상회한다.

연도별 연구중단 현황을 보면 2021년 704건(296억), 2022년 513건(257억), 2023년 550건(246억)이 중단됐고, 2024년에도 557건(189억)이 중단되는 등 매년 500건 이상의 연구중단이 이어졌다. 올해는 8월 기준 202건(62억 원)의 연구가 중단됐다.

연구 중단 사유는 대부분이 연구자 개인 사유인 것으로 나타났다. 전체 중단 건수(2526건)의 70.3%에 해당하는 1777건이 이직 또는 취업으로 인해 중단됐고, 학위 졸업으로 인한 중단 408건(16%), 퇴직 98건(3.8%) 등이었다.

문정복 의원은 "개인 사유와 제재 등으로 막대한 연구비가 투입되고 있지만 환수액은 3678만 원으로 투입액의 0.03%에 불과하다”며 “교육부는 연구비 관리·감독을 강화할 필요가 있다”고 지적했다.

