익산 아파트 상가서 간판 보수 작업하던 50대 추락…병원 이송

간판 보수 작업을 하던 업체 대표가 추락해 다치는 사고가 발생했다.

17일 고용노동부, 전북소방본부 등에 따르면 지난 16일 오전 11시 45분께 익산시 부송동의 한 상가에서 사다리를 이용해 간판 보수 작업을 하던 간판 업체 대표 A씨(50대)가 5m 아래로 추락했다.

이 사고로 A씨는 손가락 등을 다쳐 인근 병원으로 이송됐다.

당시 A씨는 간판 상부의 벌어진 틈을 확인하고 보강하기 위해 사다리를 타고 올라가 작업하던 중, 사다리를 지탱하던 나무 난간이 파손되면서 떨어진 것으로 조사됐다.

고용노동부 관계자는 “근로자 대상 재해는 아니었다”며 “추가 작업이 있다고 해 간판 작업 중 사다리 대신 고소작업차를 이용하도록 지도 조치했다”고 말했다.

