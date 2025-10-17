李대통령 "동남아 대상 '불법 구인광고' 긴급 삭제하라" 지시

방송미디어통신위·경찰청 등 불법광고 모니터링…"선의의 피해 막겠다"

네이버·카카오·구글 등 협의체 구성해 자율심의 체제도 가동

이재명 대통령. /대통령실 제공

이재명 대통령은 17일 캄보디아에 다수 한국인이 구금된 사태와 관련해 "캄보디아뿐 아니라 동남아 전체를 대상으로 하는 불법 구인 광고를 긴급히 삭제하라"고 지시했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 브리핑에서 이 대통령이 이날 방송미디어통신위원회, 방송통신미디어심의위원회, 경찰청을 상대로 이같은 지시를 내렸다고 밝혔다.

해당 기관들은 불법 광고 노출 사이트를 모니터링하고 그 결과를 포털 사업자 등에 전달해 불법 광고 삭제 조치를 하게 된다.

이 수석은 "정부는 합동 대응 태스크포스(TF)를 긴급히 구성한 바 있으며 여기에 오늘 네이버·카카오·구글 등이 참여하는 협의체도 구성했다"며 "이를 통해 본격적인 자율심의 체제를 가동할 것"이라고 전했다.

아울러 "이번 조치를 통해 국민이 선의의 피해를 보는 일이 없도록 하겠다"고 강조했다.

