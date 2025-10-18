전북특별자치도의회, 20일 제422회 임시회 개회

20일~27일까지 8일간, 2026년 예산 편성 위한 각종 동의안 및 조례안 등 119건 처리 예정

전북특별자치도의회 전경/전북일보 DB

전북특별자치도의회(의장 문승우)는 20일 제422회 임시회를 열고 27일까지 8일간의 의정활동에 들어간다고 17일 밝혔다.

이번 임시회에서는 ‘전북특별자치도 숙의민주주의 실현 및 활성화 조례안’ 등 조례안 33건과 2026년 예산 편성을 위한 각종 동의안 85건 등 접수된 의안 119건이 처리된다.

먼저 임시회 첫날인 20일에는 개회식 후 지역 현안 등에 대한 5분 자유발언이 진행된다. 이어 ‘소규모 무인점포의 소방안전관리 강화를 위한 관계법률 개정 건의안’, ‘전북특별자치도 산재전문 공공병원 건립 촉구 건의안’ 등의 대정부 건의안도 처리된다.

회기 중 각 상임위는 안건을 심사하고, 현지의정활동을 통해 도민과 소통하며 현장의 애로사항을 청취하고 대안을 모색할 예정이다.

임시회 마지막 날인 27일에는 제2차 본회의를 열려 5분 자유발언과 함께 상임위원회별로 심사·의결한 조례안, 동의안 등 의안과 대정부 건의·결의안이 심의·의결 된다.

문 의장은 “이번 임시회는 2025년 마지막 정례회를 앞두고, 지역의 주요 현안을 다시 한번 점검하고, 도민의 삶의 질 향상과 전북 발전을 위해 생산적인 의정활동을 펼치겠다”며 “앞으로도 도민과 함께 호흡하며 일 잘하는 의회, 함께 만드는 전북을 위해 동료 의원들과 함께 최선을 다하겠다.”고 강조했다.

