제9회 전주시장배 생활체육 파크골프대회 ‘성황’

지난 18일 전주 마전교파크골프장에서 전주시파크골프협회 관계자 및 내외빈. 선수 500여 명이 참여한 가운데 제 9회 전주시장배 생활체육 파크골프대회가 열렸다./전주시파크골프협회 제공

제 9회 전주시장배 생활체육 파크골프대회가 성황리에 치러졌다.

지난 18일 전주 마전교파크골프장에서 전주시파크골프협회(회장 권능중) 관계자 및 내외빈. 선수 500여 명이 참여한 가운데 제 9회 전주시장배 생활체육 파크골프대회가 열렸다.

이날 대회 남자부 1등은 박춘섭씨로 63타를 기록했다. 여성부 1등은 남정례씨로 68를 기록했다. 2위는 남자부 장충헌(65타), 여성부 문정란(72타)씨가 각각 차지했다.

대회에는 전주시파크골프협회 권능중 회장과 전북특별자치도파크골프협회 정한수 회장, 전주시체육회 박지원 회장, 이성윤 국회의원(전주을), 전북일보 윤석정 사장, 전주시의회 박형배 의원, 전주시의회 이남숙 의원 등이 참석했다.

한편 파크골프는 경기 방식은 골프와 비슷하다. 공은 당구공보다 조금 작은 크기로 합성수지로 채운 직경 6cm의 공을 사용하게 된다.티오프에서 홀컵을 향해 볼을 치고 홀마다 정해져 있는 타수에서 가장 적은 타수로 홀컵에 공을 넣는 사람이 승리한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지