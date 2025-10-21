이전기사
반석신협, 군산시사회복지협의회에 겨울 이불 전달
UPDATE 2025-10-21 17:26 (Tue)
반석신협, 군산시사회복지협의회에 겨울 이불 전달

이환규 웹승인 2025-10-21 13:39 수정 2025-10-21 13:39

반석신협은  최근 군산시사회복지협의회에 겨울이불 18채를 전달했다./사진제공=군산시사회복지협의회

반석신협(이사장 박삼순)은  최근 "어려운 이웃에게 전달해 달라"며 군산시사회복지협의회(회장 홍용승)에 겨울이불 18채를 전달했다.

이번 후원은 신협의 사회공헌 활동의 일환으로 마련됐다.

기탁된 겨울이불은 군산시사회복지협의회를 통해 지역 내 독거노인 및 저소득 가정 등 취약계층에게 전달됐다.

박삼순 군산반석신협 이사장은 “작은 나눔이지만 어려운 이웃들에게 따뜻한 겨울에 선물할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하는 신협이 되기 위해 지속적으로 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.

홍용승 군산시사회복지협의회장은 “경제적으로 어려운 이웃들에게 큰 도움이 될 것”이라며 “소중한 나눔에 깊이 감사드린다”고 말했다.

한편 군산반석신협은 그동안 장학금 전달, 김장김치 나눔, 연탄 봉사 등 지역사회와 함께하는 다양한 나눔 활동을 지속적으로 펼치고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#반석시녑 #군산시사회복지협의회 #겨울 이불
이환규 tomyd@hanmail.net
