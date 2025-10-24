K 종자 우수성 입증⋯2025 국제종자박람회 성료

지난 22∼24일까지 김제 민간육종연구단지에서 열린 2025 국제종자박람회에서 정성주 시장 등이 전시장을 둘러보고 있다.

김제시는 지난 22일부터 24일까지 3일간 민간육종연구단지에서 ‘씨앗하나, 세상을 바꾸는 힘’이라는 주제로 열린 2025 국제종자박람회를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

국내 유일의 종자산업박람회인 '2025국제종자박람회'는 우수종자 보급과 수출 확대를 위해 올해 9회째 개최한 행사로 국산 품종의 우수성을 전 세계에 널리 알림과 동시에 종자산업을 미래 성장 동력산업으로써 K-종자의 중요성과 가치를 재확인하는 자리였다.

이번 박람회는 비즈니스관과 산업관, 전시포, 학술 심포지엄, 수출상담회, 참가기업 제품 설명회가 진행됐으며, 일반인들을 위한 고구마 수확, 씨앗을 이용한 만들기 체험프로그램, 포토존, 푸드존 등 휴게공간이 운영됐다.

올해는 국내외 종자기업의 품종 및 종자산업 전후방기업의 제품 소개와 더불어 해외 바이어와 참가기업간의 비즈니스의 장이 마련됐다. 특히, 지난 8월부터 온라인을 통해 사전 수출 상담회를, 기간 중 비즈니스관에서 초청 해외바이어와 참가기업 간 1:1 매칭 상담을 진행했으며 박람회 종료 후 수출성사를 위한 추가상담 및 사후 관리를 진행함으로써 역대 최대인 81억원 이상의 수출 실적 달성이 기대된다.

4ha 규모의 전시포에는 직접 개발한 종자기업의 육종품종, 무, 배추, 양배추, 고추, 파프리카와 유전자원, 약용작물과, 경관(코스모스길 조성) 및 화훼류 등 총 480여 품종의 생육상황과 특성을 직접 볼 수 있어서 관람객들의 호평을 이끌었다.

정성주 시장은 “이번 박람회를 통해 종자의 가치를 함께 나누는 소중한 시간이 되었다”며 "기후변화 등으로 종자의 중요성과 경쟁이 날로 커지는 가운데, 김제시는 종자산업의 중심지로 전국 유일의 민간육종연구단지를 조성·운영해 왔으며 대한민국이 글로벌 종자 강국으로 도약하는데 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.김제=강현규 기자

