㈜금호로지스, 사랑의 헌혈 동참 '귀감'

군산시 음식물폐기물 수집·운반 전문업체인 ㈜금호로지스(대표 이지태)는 지난 24일 헌혈의 집 군산센터를 방문해 사랑의 헌혈 캠페인에 동참했다.

이번 헌혈은 생명 존중과 나눔 실천의 의미를 되새기고 지역사회 혈액난 해소에 이바지하기 위한 것으로 임직원들의 자발적인 참여속에서 이웃사랑을 몸소 실천했다.

최근 의료기관의 혈액 수급이 어려움을 겪고 있는 가운데 ㈜금호로지스의 이번 헌혈 참여는 지역사회 구성원으로서의 사회적 책임을 다하는 모범 사례로 평가받고 있다.

이지태 대표는 “바쁜 일정 속에서도 헌혈에 동참해 준 임직원들에게 깊이 감사드린다”면서 “작은 실천이지만 누군가의 생명을 살릴 수 있다는 점에서 매우 뜻깊고 앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.

한편 ㈜금호로지스는 매년 사랑의 김장 나눔, 연탄 봉사, 이웃돕기 성금 기탁 등 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 전개하며 기업의 사회적 책임을 다하는 등 지역사회 나눔 실천을 선도하고 있다.

