재경 전북 기업인 'JB미래포럼', 전북의 미래 발전 방향 모색

1박2일 일정의 2025년 하반기 워크샵...남원·부여서 진행

JB미래포럼 회원들이 24일∼25일 이틀간 2025년 하반기 워크숍을 실시한 가운데 남원 최명희 혼불문학관을 방문, 문화 탐방을 실시한 후 기념촬영을 하고 있다. /JB미래포럼 제공

재경 전북출신 기업인 모임 JB미래포럼(회장 이연택)은 이달 24일과 25일 1박 2일 일정으로 전북 남원과 충남 부여에서 2025년 하반기 워크숍을 실시하며 전북의 미래 발전 방향을 모색했다.

이번 워크숍에는 이연택 회장을 비롯해 신상훈 한국여자농구연맹 총재, 김홍규 아신그룹 회장, 유희열 전 과학기술부 차관 등 20여 명의 회원이 참가해 고향 발전에 대한 깊은 관심을 나타냈다.

첫 날에는 남원의 역사와 문화를 탐방하는 시간을 가졌다.

참가자들은 남원의 대표적인 명소인 광한루를 비롯해 심수관 도예전시관, 혼불문학관 등을 둘러보며 남원의 깊은 문화적 뿌리를 되새겼다.

이어 오후에는 이남호 전 전북대 총장을 강사로 초빙해 ‘전북의 백년대계를 그리다’라는 주제의 특별 강연이 진행됐다.

이 전 총장은 강연에서 전북의 '꼴찌 탈출'을 위해 필요한 요소들을 제시하며 “혁신을 하려면 가슴 속에 절박함과 절실함, 간절함을 어려서부터 키워줘야 한다”면서 “서울이 가지 않은 길, 부산이 가지 않은 길, 대구가 아직 가지 않은 길을 우리는 가는 도전정신이 필요하다"며 ‘현실 안주를 두려워하는 변화와 도전 정신’을 촉구했다.

둘째 날에는 충남 부여로 이동, 백제 역사와 문화를 탐방했다. 참가자들은 국립 부여박물관과 백제의 옛 정취를 느낄 수 있는 부소산성, 정림사지, 그리고 아름다운 궁남지 등을 둘러보며 백제 문화의 깊이를 체험했다.

JB미래포럼은 재경 전북 출신 기업인들이 모여 고향 전북의 발전과 미래를 위해 고민하고 협력하는 모임으로, 이번 워크숍을 통해 회원들 간의 유대를 강화하고 전북의 혁신적인 발전을 위한 실질적인 방안을 논의하는 의미 있는 시간을 가졌다.

