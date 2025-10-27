지리산 자락서 천종산삼 24뿌리 발견…감정가 1억 2800만 원

암반 계곡서 자생한 천종산삼…총 무게 152g

남원시 운봉읍의 지리산 자락에서 발견된 천종산삼./사진=한국전통심마니협회

남원시 운봉읍의 지리산 자락에서 천종산삼이 무더기로 발견됐다. 천종산삼은 자연 상태에서 조류나 동물의 배설을 통해 발아한 후 4대 이상을 거쳐 온 산삼을 말한다.

27일 한국전통심마니협회에 따르면, 약초꾼 정모(66) 씨가 해발 700m 암반 계곡 사이에서 천종산삼 24뿌리를 찾아냈다.

감정 결과 가장 큰 어미산삼(모삼)은 뿌리 길이 40여cm의 80년 이상 된 것으로 추정된다. 24뿌리의 총 무게는 152g으로 협회는 이들 삼의 감정가를 1억2800만원으로 책정했다.

한편, 지리산 일대는 암반과 마사토층으로 이루어진 토양에 게르마늄과 미네랄이 풍부해 예로부터 산삼의 주요 자생지로 꼽혀왔다.

