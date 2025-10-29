8대 완주군 공무원노조 위원장에 고환희 씨 당선

Trend news
제8대 완주군공무원노동조합(이하 완공노) 임원 선거에서 고환희 위원장 후보와 유정아 부위원장 후보가 당선됐다.
전임 임원 임기 만료에 따라 28일 치러진 이번 선거는 조합원 729명의 94.7%인 총 690명이 참여했으며, 고-유 후보가 55% 379표를 얻어 오는 12월부터 3년간 완공노를 이끌게 됐다.
7대 보궐 선거에 이어 재임에 성공한
고환희 위원장은 “지난 제7대 완공노 임원 임기 동안 함께 만들어 온 작은 변화들을 제 8대에 더 큰 도약으로 발전시키겠다”며, “불합리한 제도와 낡은 관행을 개선하고, 존중과 신뢰 속에서 즐겁고 활기찬 일터를 만들어 가겠다”고 말했다.
