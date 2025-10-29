이전기사
8대 완주군 공무원노조 위원장에 고환희 씨 당선
UPDATE 2025-10-29 14:32 (Wed)
8대 완주군 공무원노조 위원장에 고환희 씨 당선

김원용 웹승인 2025-10-29 13:52 수정 2025-10-29 13:52

8대 완주공무원노조 임원 선거에 당선된 고환희(오른쪽) 위원장과 유정아 부위원장이 당선증을 받고 기념촬영을 하고 있다. 완주군공무원 노조

제8대 완주군공무원노동조합(이하 완공노) 임원 선거에서 고환희 위원장 후보와 유정아 부위원장 후보가 당선됐다.

전임  임원 임기 만료에 따라 28일 치러진 이번 선거는 조합원 729명의 94.7%인 총 690명이 참여했으며, 고-유 후보가 55% 379표를 얻어 오는 12월부터 3년간 완공노를 이끌게 됐다.

7대 보궐 선거에 이어 재임에 성공한

고환희 위원장은 “지난 제7대 완공노 임원 임기 동안 함께 만들어 온 작은 변화들을 제 8대에 더 큰 도약으로 발전시키겠다”며, “불합리한 제도와 낡은 관행을 개선하고, 존중과 신뢰 속에서 즐겁고 활기찬 일터를 만들어 가겠다”고 말했다.

 

#완주공무원노조 #임원 선거 #고환희 #유정아
김원용 kimwy@jjan.kr
