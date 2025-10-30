이전기사
전북일보로고

李대통령, 관세협상 타결에 "아름다운 협상, 황금같은 시간...한미동맹 가치 확인"
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-30 18:15 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반
보도자료

李대통령, 관세협상 타결에 "아름다운 협상, 황금같은 시간...한미동맹 가치 확인"

김준호 웹승인 2025-10-30 15:40 수정 2025-10-30 15:40

"트럼프 대통령께 깊은 감사…손잡고 평화와 번영으로 나아갈 것"

image
이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념 촬영을 마친 후 도널드 트럼프 미국 대통령에게 자리를 안내하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 29일 극적으로 타결된 한미 관세협상과 관련해 "아주 멋지고 아름다운 협상이었다"고 말했다.

이 대통령은 30일 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 이 같은 소회를 올렸다.

이 대통령은 전날 열린 한미 정상회담에 대해서는 "양국 간 신뢰와 협력을 더욱 굳건히 하며, 미래지향적 한미동맹 발전의 전기를 마련하는 황금 같은 시간이었다"고 평가했다.

이어 "특히 도널드 트럼프 대통령께 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "오래도록 이어져 온 우정과 협력 속에서 한미동맹의 진정한 가치를 다시 한번 확인할 수 있었다"고 말했다.

그러면서 "앞으로도 우리는 함께 손잡고 평화와 번영을 향해 나아갈 것"이라고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#이재명 대통령 #한미 정상회담 #한미 관세협상
김준호 kimjh@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr