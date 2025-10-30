李대통령, 관세협상 타결에 "아름다운 협상, 황금같은 시간...한미동맹 가치 확인"

"트럼프 대통령께 깊은 감사…손잡고 평화와 번영으로 나아갈 것"

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념 촬영을 마친 후 도널드 트럼프 미국 대통령에게 자리를 안내하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 29일 극적으로 타결된 한미 관세협상과 관련해 "아주 멋지고 아름다운 협상이었다"고 말했다.

이 대통령은 30일 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 이 같은 소회를 올렸다.

이 대통령은 전날 열린 한미 정상회담에 대해서는 "양국 간 신뢰와 협력을 더욱 굳건히 하며, 미래지향적 한미동맹 발전의 전기를 마련하는 황금 같은 시간이었다"고 평가했다.

이어 "특히 도널드 트럼프 대통령께 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "오래도록 이어져 온 우정과 협력 속에서 한미동맹의 진정한 가치를 다시 한번 확인할 수 있었다"고 말했다.

그러면서 "앞으로도 우리는 함께 손잡고 평화와 번영을 향해 나아갈 것"이라고 강조했다.

