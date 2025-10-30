우석대학교-상지대학교, 교육혁신 위해 맞손

우석대학교 혁신사업단이 30일 전주캠퍼스 문화관 3층 발전전략회의실에서 상지대학교 대학혁신사업단과 교육혁신을 위해 업무 교류협약을 체결했다./우석대 제공

우석대학교(총장 박노준) 혁신사업단이 30일 전주캠퍼스 문화관 3층 발전전략회의실에서 상지대학교 대학혁신사업단과 교육혁신을 위해 업무 교류협약을 체결했다.

교류협약 체결식에는 함윤영 우석대학교 혁신사업단장과 한대성 상지대학교 대학혁신사업단장을 비롯해 양 대학 관계자들이 참석했다.

주요 협약 내용으로는 △대학교육 혁신 모델 상호 컨설팅 △공동 교육과정(교양·전공·비교과) 개발 및 운영 △특성화 분야 융합 교육과정 개발 및 운영 △교직원 상호 교류 △학생 교류 및 상호 학점 인정 △교육시설과 장비 공동 이용 등이다.

함윤영 혁신사업단장은 “이번 협약을 통해 양 대학이 가진 교육자원과 역량을 공유하며, 창의적이고 실무 중심의 교육혁신 모델을 함께 만들어갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한대성 대학혁신사업단장은 “공동 교육과정 개발과 교육자원 활용을 통해 실질적인 교육혁신을 추진하고, 지속 가능한 협력 기반을 구축해 나가겠다”고 답했다.

