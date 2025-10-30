이전기사
전북일보로고

[2025 전북 KPGA 프로 및 아마추어 프로암 골프대회] 아마추어부 고재섭씨 우승, 신페리오 방식 70점으로 우승
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-30 21:37 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 스포츠 chevron_right 골프
자체기사

[2025 전북 KPGA 프로 및 아마추어 프로암 골프대회] 아마추어부 고재섭씨 우승, 신페리오 방식 70점으로 우승

오세림 웹승인 2025-10-30 19:08 수정 2025-10-30 19:08

- 신페리오 방식 70점으로 우승

image
2025 전북 KPGA 프로 및 아마추어 프로암 골프대회 아마추어부에서 우승을 차지한 고재섭씨

“진행과 준비가 완벽하고 날씨마져 좋아 골프하기에 너무 좋은 하루였습니다”

30일 전주 샹그릴라 컨트리클럽에서 열린 전북일보 주최 ‘2025 전북 KPGA 프로 및 아마추어 프로암 골프대회’에서 아마추어부 우승은 고재섭씨에게  돌아갔다.

고씨는 신페리오 방식으로 치러진 아마추어부에서 70점의 기록으로 우승을 차지했다.

고 씨는 “동반한 프로 선수의 세심한 지도로 더욱 좋은 실력을 발휘할 수 있어서 뜻밖의 우승을 차지할 수 있었던 것 같다”며 “프로암 대회를 통해 실력 향상의 계기를 가졌고, 잘 관리된 골프장에서 좋은 동반자들과 즐거운 하루를 보낸것에 더 감사하다”고 우승 소감을 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북일보 #프로암대회 #골프
오세림 thedrift@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 스포츠뉴스
스포츠섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr