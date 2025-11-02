[제45회 전국장애인체육대회 3일차] 금15·은22·동27개 '종합순위 14위'

사이클 박찬종·석호진 대회 2관왕…태권도 품새 단체전 5연패

제45회 전국장애인체육대회에 참가중인 댄스스포츠 선수들이 은메달을 획득하고 기념촬영을 하고 있다. 전북자치도장애인체육회 제공

제45회 전국장애인체육대회 3일차인 2일 전북자치도선수단은 금메달 15개와 은메달 22개, 동메달 27개로 종합 순위 14위를 기록했다.

전북자치도선수단은 이번 대회에서 금25, 은45, 동60으로 종합 순위 13위를 목표로 하고 있다.

대회 첫 날인 지난 31일 사이클 남자 개인도로독주 15Km(C3)에 출전한 박찬종이 대회 첫 금메달을 획득하며 전북자치도선수단은 본격적인 메달 사냥에 나섰다.

박찬종은 사이클 남자 개인도로 55Km(C3)에서도 금메달을 획득하며 2관왕에 올랐다.

사이클 석호진도 남자개인도로 11Km(C1)와 55Km(C1)에서 금메달로 2관왕에 올랐다.

태권도에서는 남자 품새 개인전에 출전한 장수빈이 금메달로 대회 2관왕에, 남자 품새 단체전에서는 장수빈, 김태양, 이수빈도 금메달을 획득하며 대회 5연패의 기록을 세웠다.

탁구 여자 단체전(TT8)에 출전한 한웅란, 문미경, 홍봉운도 금메달을 추가했다.

또한 여자 창던지기에 출전한 문지경이 한국신기록을 수립하면서 금메달을 획득했고, 사이클 이도연, 사이클 김용기, 육상트랙 임진홍, 태권도 이동호 역시 금메달을 추가했다.

은메달로는 육상필드에서 여자 창던지기 F13(선수부) 양혜경과 남자 포환던지기 F34(선수부) 장동욱이 획득했다.

댄스스포츠 혼성 프리스타일 콤비 Class1(선수부) 송호천·정하윤이, 수영 남자 자유형 50m S4,5(동호인부) 김하곤이, 탁구 여자 단체전 TT6-7(선수부) 이근우·이은영·정문희·임현숙이 은메달을 추가했다.

댄스스포츠 송호천, 정하윤 선수 역시 차차차, 자이브 종목에서 각각 은메달을 획득했다.

동메달은 육상트랙 여자 800m T20(동호인부) 이현지, 육상필드 여자 원반던지기 F37(선수부) 정미란, 펜싱 남자 플러뢰 개인전 2등급/B(선수부) 류은환, 론볼 여자 단식 B7(선수부) 최경희, 탁구 남자 단체전 TT4-5(선수부) 박상규·김수철·김준오와 TT3(선수부) 백영복·김기성·서경원, 역도 남자 –65Kg 파워리프팅(선수부) 송덕현 등이 획득했다.

이번 대회는 오는 5일까지 부산광역시 일원에서 펼쳐지며 전북자치도선수단은 26개 종목에 500명의 선수가 출전하고 있다.

