인공태양 연구시설 유치 경쟁…전북, 사활걸어야

과기부 공모 평가서 인력·입지 등 핵심 항목 따져…사업비 1조2000억원 전남 나주와 경북 포항 유력 후보지로 부상한 가운데 전북 불리요소 많아

전북특별자치도 인공태양 유치 포스터/사진=전북도

국가의 차세대 에너지 주도권을 좌우할 ‘인공태양(핵융합에너지) 연구시설’ 유치 경쟁이 전국적으로 치열하게 전개되고 있는 가운데, 전북특별자치도 새만금이 가진 장점과 미래를 보다 확실하게 부각시켜야 한다는 지적이 나오고 있다.

전북자치도가 연구시설 후보지로 내세운 새만금은 인력 수급과 교통 접근성 등 주요 평가 항목에서 타지역보다 불리하다는 분석이 과학기술계 안팎에서 제기되며 적극적인 분발 필요성이 대두되고 있어서다.

9일 전북일보 취재를 종합하면, ‘인공태양(핵융합에너지) 연구시설’ 최종 부지 선정 결과가 이달 말 발표될 예정인데 과학기술정보통신부 산하 한국핵융합에너지연구원 안팎에서는 전남 나주와 경북 포항이 상위 후보지역으로 평가되고 있는 것으로 알려졌다.

새만금은 평가의 핵심기준인 전문인력 수급 면에서 최하위권으로 분류됐으며 KTX가 닿지 않는 교통여건 등을 고려하면 다른 경쟁지역에 비해 뒤처진다는 후문이다.

과기부가 추진 중인 ‘핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업’ 공모는 총사업비 1조 2000억 원 규모로, 2027년부터 2036년까지 10년간 핵융합 기술 개발(3500억 원)과 실증 인프라 구축(8500억 원)이 진행될 예정이다.

전북도는 연구시설 후보지로 새만금 산업단지 부지를 공식 제안하고 13일까지 사업계획서 제출을 한다는 방침이다.

전국적으로 공모에 뛰어든 지방자치단체는 전북 군산(새만금)을 포함해 전남 나주, 경북 포항, 울산광역시, 경북 경주, 대전광역시, 강원 춘천, 경남 창원 등 8곳이다.

도가 이번 공모에서 새만금을 최종 후보지로 내세우는 당위성으로는 2009년 도·군산시·핵융합연구원 간 핵융합단지 협약 체결, 2012년 플라즈마 기술연구소 구축 등 기존 연구기반 등이다.

또 도로·철도·항만·공항이 연계된 국가교통망과 RE100 전력망 기반 청정에너지 인프라, 산·학·연 실증형 산업단지 등 미래지향적인 입지조건이 있다고 도는 강조하고 있다.

특히 새만금 부지는 최소 50만㎡ 이상의 확장 가능한 부지에 전기·상하수도·진입로 등 기반시설이 이미 구축돼 있을 뿐 아니라 새만금~전주 고속도로 개통으로 연구인력 접근성도 한층 개선될 전망이라는 것이 도의 설명이다.

도는 군산의 플라즈마 기술연구소와 새만금 재생에너지 국가실증단지, RE100 산업단지 등 인근 연구거점을 연계해 핵융합 기술 개발, 산업 실증, 기업 육성으로 이어지는 ‘에너지 클러스터’를 조성한다는 구상을 갖고 있다.

하지만 전북은 전남 등 다른 지역과 비교해 뒤늦은 유치전 참여라는 약점이 있다.

전남은 이미 2021년 이후 연구시설 유치를 위한 용역과 타당성 조사를 비롯해 범도민 차원의 서명운동 등을 추진해 왔다.

또 전남 나주는 광주과학기술원(GIST)과 한국에너지공과대학교(켄텍)를 기반으로 한 인력 공급망과 연구 인프라, KTX·SRT 정차역를 강점으로 내세우고 있다.

경북 포항은 핵융합에너지를 미래 신성장 동력으로 육성하며 지난해 4월 연구시설 유치와 관련된 타당성 용역을 통한 로드맵 만들기에 나섰다.

이어서 미래청정 에너지 포럼 등을 개최하고 KTX·SRT 정차역인 포항역과 국제선을 추진하는 포항경주공항 등 교통 접근성이 우수하다는 점을 앞세우고 있다.

전북은 KTX가 닿지 않는 새만금의 확장가능성과 연구 인프라, ‘3중소외’논리에 근거한 균형발전 가치를 내세워 절박한 각오로 유치에 뛰어들어야 하는 형국이다.

신원식 도 미래첨단산업국장은 “전북이 과학기술 경쟁에서 항상 앞서 있었던 것은 아니지만 기존 사업기반을 토대로 충분히 대응하겠다”며 “균형발전 가치와 기회의 땅인 새만금의 확장성을 무기로 마지막까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

전북 과학기술계 한 관계자는 “현재 분위기만 놓고 보면 전남과 경북이 유리하다는 이야기가 나오지만 새만금은 국가 균형발전 차원에서 전략적 가치가 크다”며 “정치권과 지역사회가 끝까지 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

김영호 기자

