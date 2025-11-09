전북 하수서 인플루엔자 바이러스 검출

도 보건환경연구원 “손 씻기·예방접종 철저히” 당부

전북특별자치도 보건환경연구원(원장 전경식)은 최근 도내 하수에서 인플루엔자 바이러스가 지속적으로 검출되고 있다고 9일 밝혔다.

연구원에 따르면 하수에서 인플루엔자 바이러스가 발견된 건 지난해보다 약 5주 빨라진 것으로, 연구원은 개인 위생수칙 준수 및 건강관리, 예방접종 참여를 당부했다.

연구원이 지난 42주차(10월 12~18일)부터 전주·군산·익산·임실 등 4개 시·군 공공하수처리장에서 채취한 시료에서는 인플루엔자 바이러스가 확인되고 있다.

지난해 첫 검출은 47주차(11월 중순)로, 지역사회 내 인플루엔자 유행이 조기 확산될 가능성도 제기되고 있다.

호흡기 바이러스 감시 결과 44주차(10월 27일 주간) 기준 인플루엔자 양성률은 16.67%로 지난해 같은 기간(1% 미만)에 비해 약 16배나 높았다.

연구원은 손 씻기, 기침 예절, 마스크 착용 등 기본적인 개인위생 수칙 준수를 강조하면서 예방접종이 중증화 예방에 효과적이라고 설명했다.

또 고열·기침·인후통·근육통 등 인플루엔자 의심 증상이 있을 경우 의료기관에서 신속한 검사와 진료를 받도록 당부했다.

전 원장은 “하수 기반 감염병 감시는 실제 환자 발생 이전의 유행 징후를 확인할 수 있는 과학적 감시체계”라며 “질병관리청과 지자체, 의료기관 등과 협력을 강화해 인플루엔자를 비롯한 각종 감염병 대응을 체계적으로 추진하겠다”고 말했다.

