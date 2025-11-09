금요일 오후 2시 퇴근…전주시, 주 4.5일 근무제 시범 운영

주 40시간 유지…유연근무제 활용해 근무 일수 ↓ 업무 공백 방지 위해 부서별 정원 25% 이내 제한 올해 3월부턴 육아 공무원 ‘주 4일 출근제’ 시행도

전주시

전주시가 이달부터 ‘주 4.5일 근무제’를 시범 운영한다.

이에 대해 ‘일과 가정의 균형’이라는 기대와 ‘업무 공백에 따른 민원인 불편’이라는 우려가 교차한다.

주 4.5일 근무제는 기존 주 40시간 근무 체계를 유지하면서 유연근무제를 활용해 근무 일수만 0.5일 줄이는 방식이다. 예를 들어 월요일부터 목요일까지 1시간씩 추가 근무하면 금요일에는 오전 4시간만 근무하는 것이다.

단 전주시는 업무 공백 방지를 위해 운영 인원을 부서별 정원의 25% 이내로 제한할 방침이다.

아울러 전주시는 이번 시범 운영 기간 직원 만족도 조사와 업무 효율성 분석 등을 바탕으로 제도적 효과를 검토한다는 계획이다.

앞서 전주시는 올해 3월부터 만 2세 미만 자녀를 돌보는 소속 공무원을 대상으로 ‘주 4일 출근제’도 시행하고 있다.

대상자는 주 4일은 출근하고 1일은 재택근무를 하게 된다. 재택근무일은 본인이 지정할 수 있다. 단 대민 업무를 맡는 주민센터 직원은 제외된다.

이 같은 결정에 대해 전주시는 일과 가정이 균형을 이루는 근무 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

최현창 전주시 기획조정실장은 “직원의 재충전과 자기 계발을 돕는 것이 목표”라며 “시범 운영 결과를 면밀히 분석해 향후 확대 여부를 검토하겠다”고 말했다.

다만 일각에선 업무 공백에 따른 민원인 불편을 우려하는 목소리도 나온다. 전주시는 이를 방지하기 위해 부서별 정원의 25% 이내 인원만 참여하도록 한다는 방침이다. 그럼에도 민원 처리 부서처럼 대민 업무를 수행하는 곳은 민원인 대응에 차질이 생길 수 있다는 지적이 뒤따른다.

또 공직 사회에서만 추진되는 주 4일 출근제, 주 4.5일 근무제에 대한 사회적 반감도 해결해야 할 과제다. 정부 국정과제인 주 4.5일 근무제가 사회적 변화로 이어지기 위해선 공공뿐만 아니라 민간 영역에서의 참여 확대도 필수적이기 때문이다.

한편 정부는 주 4.5일 근무제 도입을 위한 입법을 연내에 추진할 계획이다.

문민주 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지