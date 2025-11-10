민주당 익산갑 지역위원장에 송태규씨 내정

임기 내년 8월까지…"지방선거 공정하게 이끌것"

이춘석 국회의원(익산갑) 탈당으로 공석이 된 더불어민주당 익산갑 지역위원장에 송태규 전 원광중·고 교장이 내정됐다.

민주당 최고위원회는 10일 조직강화특별위원회가 단수 공천한 송 전 교장을 익산갑지역위원장으로 의결했다.

송 내정자는 당무위원회 인준을 거친 뒤 위원장 임기를 시작하며, 임기는 전당대회가 열리는 내년 8월까지이다.

송 내정자는 내년 지방선거에 출마하지 않는 관리형 인사로 어수선한 익산갑지역의 조직 정비에 적임자라는 평가를 받은 것으로 알려졌다

송 내정자는 “시민들이 순하게 사는 세상을 만드는 정치를 하고 싶었다”며 “위원장으로서 내년 지방선거를 공정하게 이끌어 시민 통합의 길을 만들고 싶다”고 포부를 밝혔다.

송 내정자는 수필가·시인으로 활동 중이며, 최근 400회 헌혈을 달성해 ‘헌혈왕’으로 알려지기도 했다.

