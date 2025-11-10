[경제칼럼]인구가 깡패다

배현표 한국주거복지사회적협동조합 사무처장

충북 천안 인구가 70만 명을 돌파했다. 연접한 아산은 35만 8천 명으로 둘이 합쳐 100만 명이 넘는다. 지하철 1호선이 아산까지 운행되고 있으니 실질적 수도권이다. 천안에는 삼성전자, 삼성디스플레이 같은 대기업과 협력업체들이 있는 5개 산업단지, 대학도 12개 이상이다. 기업, 교통, 정주 여건이 갈수록 좋아지니 인구가 늘고 있고, 인구가 늘어나니 갈수록 여건이 좋아지고 있다.

충북 청주시 인구는 외국인 포함 88만 명을 넘겼다. 기업들은 즐비하다. SK하이닉스, LG전자, 삼성SDI 등 대기업과 롯데, 오리온 등 식품 대기업, 바이오, 제약 분야 셀트리온, GC녹십자 등이다. 오송 바이오 산업특화단지와 오창과학산업단지를 가보면 누가 오송과 오창을 ‘읍’이라고 보겠는가. 실질적 수도권인 천안 이남에 행정도시 세종시를 제외하면, 지방에서는 청주만 성장하고 있다.

내년 청주에는 하이닉스 공장이 추가 가동되고, 스카이라인은 갈 때마다 바뀌고 있다. 10년 전 청주와 청원 통합은 단순히 구가 2개에서 4개가 된 것을 넘어, 중앙정부와 기업 투자유치 조건을 개선하고 있는 것이다.

상황은 달랐으나 통합 창원시 ‘마산·창원·진해’는 속 시끄러웠지만 몸집 불린 생존을 택했고, 과제를 남겼다. 작년 군위는 살기 위해 스스로 대구가 되었다. 위 열거했던 다른 지역 성장세는 접근성과 교통이 좋고, 집적화가 잘 되었다는 당연한 이야기를 우리와 단순 비교 하자는 것은 아니다.

전주시는 외국인 인구 포함 63만 8천 명으로 감소세고, 완주군은 삼봉웰링시티 등으로 10만 명이 되었다. 전주는 재개발하지 않으면 집을 지을 곳도 없고, 문화재가 나온다. 도시가 확장되면 세금이 연 100억 원씩 추가 투입되는 동시에 원도심 공동화는 가속된다. 재정이 부족해 일을 할 때마다 지방채 발행은 필수다. 도심 내 기업은 정해져 있고, 한옥마을은 하룻밤 자면 떠난다. 그리고 완주는 향후 획기적으로 공장이 더 늘 수 있을까? 인구가 늘 수 있을까? 솔직히 그동안 인구는 어떻게 늘었을까?

전북은 정치도 행정도 언제나 눈물겹다. 탄소소재법, 전북특별법, 광역교통법 통과가 그랬다. 예전 전주시 특례시 포함 요청도 안쓰러움을 더했다. 그리고 당시 여가부 책임으로 결론이 났지만, 잼버리 스티그마는 전북 몫이다.

올해 행정안전부 주민투표 결정은 어려워 보인다. 전북도와 전주시는 자중하고, 완주군과 깊게 대화해야 한다. 완주에 대한 선물이 있어도, 존중이 잘 느껴지지 않는다. 완주의 반대가 압도적인 것도 아쉬움이 없는 상황에서 일방적이기 때문 아닐까? 그리고 전주 시민들에게는 통합시 마스터플랜이 잘 보이지 않는다.

완주도 여러 불리하고 불편한 것이 많다. 그렇다고 무턱대고 반대하지 말고, 받을 것을 요구해야 한다. 그간 네 번의 시도가 있었으니, 이번에 부결되면 정말 끝이다. 서로 매일 출퇴근과 물자를 교류 하는데, 남보다도 못한 사이가 되는 것이다. 오죽하면 김제하고 합치라는 말이 나온다. 차라리 성급하게 주민투표 말고, 내년 지방선거에서 찬반을 평가하는 것이 이 작은 땅의 평화로운 선택이 될 수 있다.

문제는 앞으로다. 스마트폰 생활 15년이 삶을 이렇게 바꿔 놓았는데, AI는 5년 안에 국가경쟁력과 삶의 판도를 바꾼다고 한다, 이런 시대에 우리의 소중한 아이들은 10년 뒤 전북에서 살려고 할까? 아니 살 수 있을까? 살만한 인프라가 있을까? 수도권에 비해 어떻게 살까? AI 패권과 인구 소멸 시대, 우리 어른 세대는 미래 세대에게 어떤 전북을 물려주려고 하는 것인가? 이대로 10년 뒤에는 오징어게임1 명대사처럼, “이러다 다 죽어”다. 인구가 깡패다.

