[경제칼럼]방산전북, 기술·인재·네트워크의 삼박자로

이재명정부들어 방산을 국가전략산업으로 육성하려는 새로운 정책이 추진되고 있다. 방산을 단순한 군사 또는 국내 군수산업 차원이 아니라 수출 및 첨단기술 산업으로서 육성하겠다는 의지를 반영한 것이다. 특히 방위산업 4대강국 실현을 위해 R&D 투자 및 산업구조고도화, 수출 및 글로벌 경쟁력 강화, 민간참여 확대 및 진입장벽완화 등 다양한 정책이 추진되고 있어 관련 인프라가 상대적으로 양호한 우리 전북 지역에도 많은 관심이 고조되고 있다.

전북이 방위산업 중심지로 도약하려면 단순한 기업 유치보다 구조적 접근이 필요하다. 정부의 국방산업 클러스터 육성정책과 지역균형발전 기조 속에서 전북은 새로운 기회를 스스로 먼저 찾아가야만 한다. 완주, 익산, 군산 등에는 이미 방산 관련 기업과 활용가능한 시설이 분포되어 있으며, 탄약·무인기·기동장비 등 일부 분야는 경쟁력을 확보하고 있다. 그러나 ‘방산전북’이 지속 가능한 산업으로 자리 잡기 위해서는 기술·인재·네트워크의 삼박자가 균형을 이루어야 한다.

첫째, 기술자립 기반 강화가 핵심이다. 방산은 단순 제조업이 아닌 첨단 기술의 집약체다. 전북은 대학·연구기관·기업이 연계된 국방기술혁신 허브를 조성해야 한다. 전북대, 군산대 등 지역대학과 한국탄소산업진흥원 등을 중심으로 탄소소재, 유무인자율체계, 에너지저장장치 등 미래 국방 핵심기술을 국내외 기업들과 공동 개발하고, 방위사업청과 국방과학연구소(ADD)와의 협력 프로젝트를 확대할 필요가 있다.

둘째, 전문인재 양성체계 구축의 선두주자로서 확실히 자리매김하여야 한다. 방산산업은 고숙련 인력이 필수지만 우리지역에는 방산특화 시설과 교육여건이 부족하다. 지역대학이 군과 산업체의 수요를 반영한 국방산업관련 다양한 인재양성 프로그램을 개발·지원해야 할 것이다. 또한 지자체는 방산관련 전공 학생들이 졸업후 곧바로 취업할 수 있도록 경쟁력 있는 기업과 양질의 일자리를 유치하고 다양한 인센티브를 제공해 지역 인재의 수도권 유출을 막아내야 한다.

셋째, 산학연·군 협력 네트워크 강화가 필요하다. 방산은 국가안보와 직결되므로 개별 기업의 경쟁만으로는 한계가 있다. 전북은 기업·대학·군·지자체가 함께하는 (가칭)전북방위산업협의체를 구성해 상시 협력체계를 마련해야 한다. 새만금 일부 지역과 익산정비창 등 유휴 및 가용 시설을 방산 테스트베드로 활용하고, 정비·운용·지원(MRO), 방산연구 공동 수주 프로젝트를 추진한다면 전북만의 방산 생태계가 구축될 것이다. 넷째, 지역사회와의 상생전략이 중요하다. 방산은 고용창출 효과가 크지만 주민의 신뢰와 이해가 필수적이다. 방산체험 프로그램, 국방박람회, 과학캠프 등을 통해 ‘열린 방산문화’를 조성하고, ‘군산형 일자리’에 이어 전북형 방산일자리 모델을 추진해 청년층의 참여를 확대해야 한다.

마지막으로, 중앙정부와의 연계전략이 성공의 관건이다. 전북도는 산업통상자원부, 방위사업청, 국방부 등과 정기 협의체를 구성해 연구개발(R&D) 지원, 세제 혜택, 특구 지정 등 제도적 기반을 확보해야 한다. 전북은 이제 농생명산업의 수도를 넘어 국가안보와 첨단기술의 중심지로 나아가야 한다. 방산전북은 단순한 산업정책이 아니라, 지역의 기술력과 청년의 꿈, 그리고 국가의 미래를 함께 만들어가는 혁신전략이다. 지금이 바로 그 시동을 걸 때다.

백승우 전북대 농경제유통학부 교수, 농식품정책학회장

