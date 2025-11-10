전북 평생교육이용권 우수이용자 522명 모집...35만 원 재지급

전액 사용자 대상 추가 35만 원 재지급…학습 지속성 강화 저소득층 우선 선정·사용기관 확대 추진

전북평생교육진흥원(원장 이현웅)이 올해 전북특별자치도 평생교육이용권을 성실히 사용한 도민을 대상으로 우수이용자를 17일 오후 2시까지 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 모집은 평생학습 참여를 독려하고 도민의 학습 지속성을 높이기 위한 재지원 사업으로, 올해 1·2차 이용권을 지난달 31일까지 전액 사용한 이용자가 대상이다.

모집 규모는 총 522명(일반 388명, 디지털 97명, 노인 37명)이며, 기초생활수급자·차상위계층 등 저소득층이 우선 선정된다.

선정된 우수이용자에게는 평생교육 강좌 수강료와 교재비로 사용할 수 있는 35만 원 포인트가 기존 NH농협채움카드로 재지급된다. 도는 이를 통해 평생학습의 연속성과 자기개발 기회를 확대한다는 방침이다.

이번달 기준 도내 평생교육이용권 사용기관은 12개 시군, 125개 기관이 등록돼 있으며, 다양한 분야의 교육과정을 운영 중이다. 세부 사용기관과 강좌 정보는 전북평생교육장학진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

이 원장은 “평생교육이용권을 적극 활용한 도민께 또 한 번의 학습 기회를 드릴 수 있게 됐다”며 “앞으로도 모든 도민이 원하는 교육을 자유롭게 선택할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지