완주군 봉동시장 옆 주차장 조성

완주군이 봉동시장과 맞닿은 장기리 일원에 85면 규모의 공영주차장을 조성으로 봉동읍 도심상권에 활력을 불어넣는다.

군은 “봉동시장 주차장 공사가 순조롭게 진행 중이며 이달 중 완공을 목표로 마무리 단계에 있다”고 밝혔다.

군에 따르면 주차장 부지는 오랫동안 비포장 상태로 방치돼 비가 오면 진흙탕이 되고, 차량들이 뒤엉켜 주차하면서 상인과 주민 모두 불편을 겪던 곳이다.

완주군이 이곳을 농촌중심지 활성화 사업의 핵심공간으로 정비에 나서 시장 인근 상권과 주민이 함께 이용할 수 있는 생활형 주차장으로 새롭게 변모하고 있다.

주차장이 완공되면 시장 이용객과 인근 상가 방문객의 주차 편의가 크게 높아지고, 교통 혼잡 완화와 유동인구 증가로 이어질 것으로 예상되고 있다.

실제 상인들은 주차 공간이 부족해 혼잡이 심했던 시장 옆에 주차장이 생기면 손님이 훨씬 늘 것으로 기대한다.

이번에 조성되는 주차장 인근에 어린이 실내놀이공간, 키즈카페, 지역아동센터, 공유주방 등을 갖춘 복합시설인 생강골 창의키움센터가 조성 중이어서 센터가 내년 상반기 완공되면 가족단위 방문객이 자연스럽게 시장·상점가로 이어지는 소비 동선이 만들어질 전망이다.

