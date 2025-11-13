전북소비자정보센터, 제7회 전북공정무역 컨퍼런스 개최

사진=전북소비자정보센터

한국여성소비자연합 전북소비자정보센터(소장 김보금)은 제7회 전북공정무역컨퍼런스를 전북특별자치도청 1층 로비 등에서 개최했다고 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 공정무역의 가치를 확산하고, 공정무역조례 제정 확대 및 실천기반 강화 등을 위해 개최됐다.

컨퍼런스에서는 △공정무역 교육 체험관 견학 △공정무역 특강 △토론회 △공정무역 조례 제정 선포 △공정무역 원데이 클래스 △공정무역 홍보관 및 사진전시 등이 진행됐다.

김보금 소장은 “지속적인 공정무역 활성화 방안 활동을 통해 여러 지자체에서 공정무역 조례가 제정됐다”며 “사회 내 공정무역 인식 확산과 제도적 기반 마련에 큰 의미가 있다. 2026년에는 더 많은 지자체로 확대될 수 있도록 예산 편성과 정책적 지원이 필요하다”고 말했다.

김경수 기자

