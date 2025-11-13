李 대통령 “노동 등 6대 분야 구조개혁으로 국가 대전환 시동...최대 과제는 잠재성장률 반등”

'규제·금융·공공·연금·교육·노동‘ 구조개혁 필요성 강조 “경제회복 불씨 켜진 지금이 적기…고통·저항 이겨내야”

이재명 대통령이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 13일 잠재성장률 반등을 대한민국의 최대 당면 과제로 제시하며, 이를 위한 과감한 구조개혁의 필요성을 강조했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “정권마다 1%씩 잠재성장률이 떨어져 곧 마이너스로 될 수도 있는 상황”이라며 “우리에게는 이 상황을 역전시킬 의무가 있다”고 말했다.

그러면서 “이를 위해서는 무엇보다 과감한 구조개혁이 필요하다”고 역설했다.

이 대통령은 “혈관에 찌꺼기가 쌓이면 좋은 영양분을 섭취해도 건강이 좋아지지 않는 것처럼 사회 전반의 문제를 방치하면 어떤 정책도 제 효과를 낼 수 없다”고 말했다.

이어 “구조개혁에는 고통과 저항이 따른다. 쉽지 않은 일이지만 이겨내야 한다"며 "경제 회복의 불씨가 켜진 지금이 개혁을 추진할 적기”라고 거듭 강조했다.

이 대통령은 “규제·금융·공공·연금·교육·노동 등 6대 핵심 분야의 구조개혁을 통해서 잠재성장률을 반드시 반등시켜야 된다. 그래서 새로운 성장의 길을 열어가야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “정부는 내년이 국가 대전환의 출발점이 될 수 있도록 철저하고 속도감 있게 준비를 해 나가겠다”고 약속했다.

이와 함께 이 대통령은 참모들에게 “우리 대한민국이 어쩌면 거대한 역사적 분기점을 지나고 있을 가능성이 크다”며 “여러분이 대통령실에서 일하는 이 시간이 역사에 기록될 정말 중요한 순간”이라며 더 큰 책임감과 자신감을 갖고 업무에 임해줄 것을 당부했다.

또 “매일 똑같은 일이 반복되니 자신이 하는 일이 어떤 의미인지 잊어버리거나 일을 경시할 때가 있는 것 같다”며 “우리의 순간순간의 판단이나 선택이 엄청난 사회적 영향력을 갖고 있다는 것을 늘 기억해달라”고 주문했다.

이 대통령은 “우리는 생명체로 따지면 ‘머리’ 역할을 하고 있기에 자기가 직접 맡은 일이 아니더라도 다른 참모의 영역에 대해 최소한은 알고 있어야 한다”며 “자기 분야만 맡다 보면 시야가 좁아진다. 그래서 일주일에 한 번씩 모여 토론하는 것”이라며 시야를 넓힐 것을 당부했다.

서울=김준호 기자

