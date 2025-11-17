군산 해신동지역사회보장협의체, 사랑의 후원금 전달

해신동지역사회보장협의체 이용섭 민간위원장 이웃돕기 성금

해신동지역사회보장협의체 이용섭 민간위원장이 17일 해신동에 후원금 100만 원을 기탁했다. /사진제공=군산시

군산 해신동지역사회보장협의체 이용섭 민간위원장이 17일 지역 내 저소득 취약계층을 돕기 위해 후원금 100만 원을 기탁하며 나눔을 실천했다.

이 위원장은 적극적인 민·관 협력을 통해 지역 내 복지 사각지대 해소에 앞장서는 등 귀감이 되고 있다.

군산수산물종합시장에서 거성수산을 운영하고 있는 이 위원장은 ‘착한가게’에 가입했을 뿐 아니라 지역 상점들이 착한가게에 동참할 수 있도록 홍보에 앞장서는 등 지역 내 나눔 문화 확산과 지역사회 복지 증진에 크게 기여하고 있다.

이 위원장은 “작은 정성이지만 도움이 필요한 이웃들에게 힘이 되길 바란다”며“앞으로도 지역사회 복지 향상과 나눔 문화 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

전미영 해신동장은 “어려운 이웃을 위해 꾸준히 관심과 사랑을 보내주셔서 감사드린다”며 “기탁된 후원금은 협의체 특화사업을 통해 관내 취약계층에게 고르게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편 이번 후원은 지역사회 내 나눔과 연대의 가치를 실현하는 뜻 깊은 사례로, 해신동의 복지 사각지대 해소와 주민들의 삶의 질 향상에 많은 도움이 될 것으로 기대된다.

군산=이환규 기자

