작물보호제 전문 중견기업 ㈜동방아그로, 익산에 157억 원 투자

함열농공단지 2만 5586㎡ 부지 매매계약 체결…내년 준공 목표로 물류창고 건립

작물보호제 전문 중견기업 ㈜동방아그로가 익산 함열농공단지에 물류시설 투자를 확정했다. 17일 익산시에 따르면, 최근 시와 ㈜동방아그로는 함열농공단지 내 2만 5586㎡ 부지에 대한 매매계약을 체결했다.

㈜동방아그로는 1971년 설립된 코스피 상장 중견기업으로 농약·비료 등 작물보호제 분야 전문기업이다.

특히 친환경·스마트농업 등 다양한 농업 기술 변화에 발맞춰 기술 개발과 품질 혁신을 지속적으로 추진하고 있다.

이번 투자는 함열농공단지에 작물보호제 완제품을 보관하는 물류창고를 건립하기 위해서다.

내년까지 총 157억 원을 투입해 물류창고가 조성되면 30여 명의 일자리 창출 등 지역경제 활성화에도 도움이 될 전망이다.

시는 이번 투자를 통해 함열농공단지를 중심으로 지역 작물보호제 산업 경쟁력 강화와 연관 산업의 동반성장이 가속화할 것으로 내다보고 있다.

이에 기업 맞춤형 지원과 인허가 절차 신속처리 등을 통해 기업하기 좋은 산업단지 환경 조성에 적극 나설 방침이다.

정헌율 시장은 “작물보호제 분야에서 우수한 기술력을 갖춘 기업이 익산에 투자를 결정해 준 데 감사드린다”며 “미래 유망산업을 선도하는 강소기업들이 익산에서 더욱 성장할 수 있도록 기업하기 좋은 도시 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

