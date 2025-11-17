이전기사
전역 앞둔 육군 병장 사망…'직권남용 혐의' 부사관 입건
UPDATE 2025-11-17 17:36 (Mon)
전역 앞둔 육군 병장 사망…'직권남용 혐의' 부사관 입건

김문경 웹승인 2025-11-17 16:21 수정 2025-11-17 16:21

전북경찰청 전경. /전북일보 DB

전역을 두 달 앞둔 병장이 사망한 사건과 관련해 부대 간부의 직권남용 의혹을 경찰이 조사 중이다.

전북경찰청은 육군 병장 A씨(20대)가 근무했던 부대 소속 부사관 B씨를 직권남용 등 혐의로 입건해 조사 중이라고 17일 밝혔다.

A씨는 지난 9월 진안군의 한 아파트에서 숨진 채 발견됐다.

이후 A씨의 유가족들은 지난달 육군수사단에 부대 소속 기간 요원의 직권남용 및 협박 혐의와 관련한 고소장을 접수했다.

경찰 관계자는 “현재 수사 중인 사안으로 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.

또한 육군수사단은 부대 소속 간부 6명과 병사 1명에 대한 비위 사실을 소속 부대에 통보했으며, 해당 부대는 징계위원회 개최를 검토 중인 것으로 파악됐다.

#육군 #경찰
김문경 sale0330@daum.net
