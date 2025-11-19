“농민이 행복한 일터 만든다”...전북도, 농촌 인력난 해소 전국 선도

외국인 계절근로자 8,392명 도입·이탈률 0.7%…전국 최저 수준 관리 농업근로자 기숙사 11개소 추진·숙소 안전 점검 강화…현장 맞춤형 지원 확대

전북특별자치도가 만성적인 농촌 인력난 해소를 위해 체계적인 인력 수급과 근로환경 개선 정책을 추진하며 전국적인 선도 모델 지역이 되고 있다.

19일 전북자치도에 따르면 도는 올해 외국인 계절근로자 8392명을 도입해 인력난 해소에 나섰으며, 이탈률은 0.7%로 전국 최저 수준을 기록했다.

이는 2023년 2826명 대비 3배가량 증가한 수로, 근로자 이탈률도 6.6%에서 대폭 감소했다.

도는 현지 직접선발 확대를 4곳에서 11곳으로 확대하고 브로커 차단 및 통역사 배치, 항공료 지원 등을 통해 안정적 고용 기반을 구축했던 것이 주요했다고 밝혔다.

또 도는 도내 50개 농촌인력중개센터(농촌형 36곳·공공형 14곳)를 중심으로 연 26만 명의 인력을 중개하며 농가와 근로자를 효율적으로 연결했다.

근로환경 개선을 위한 농업근로자 기숙사 조성도 활발히 진행 중이다.

고창군이 전국 최초로 준공한 데 이어 진안·순창·정읍 등 4곳이 운영되고 있으며, 2028년까지 전국 최다 규모인 11개소(수용 인원 550명)가 완공될 예정이다.

기숙사는 취사·세탁·상담시설 등을 갖춘 복합공간으로 근로자 정착과 농가 경영 안정에 기여하고 있다.

도는 외국인 근로자 숙소 실태조사를 실시해 안전 사각지대를 점검했으며, 내년부터 ‘공동숙소 리모델링 지원사업’을 추진해 노후 시설 개선과 유휴건물 활용을 지원할 계획이다.

아울러 도는 소통과 교육을 강화해 행정·농가·근로자가 함께 성장하는 기반을 마련했다.

도는 지난달 ‘전북 농촌인력중개센터 정책 워크숍’을 열어 우수사례를 공유하고, 외국인 근로자 대상 역사문화 체험과 소방·인권 교육을 병행했다. 내년에는 인력중개센터를 60개로 늘리고,

고용주 역량 강화와 안전 교육을 정례화하는 한편 ‘출입국관리법’ 및 ‘농업고용인력지원특별법’ 개정에 맞춰 표준계약서, 보험 의무가입 제도 등도 현장에 적용할 방침이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 “전북은 단순한 인력 수급을 넘어 사람이 일하고 싶은 농촌 환경을 만드는 데 중점을 두고 있다”며 “농가와 근로자가 모두 안심할 수 있는 촘촘한 인력관리체계를 정착시키겠다”고 말했다.

