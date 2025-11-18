민주당 전북도당 지방선거 앞두고 주요 당직 임명 시작

기초의회 원내대표협의회장 고창군의회 임정호 의원, 대변인단 4명 임명

사진 왼쪽부터 임정호 기초의회 원내대표협의회 회장, 염영선, 서주영 수석대변인, 김광훈, 장승필 대변인

더불어민주당 전북특별자치도당(도당위원장 윤준병)은 지난 14일자로 기초의회 원내대표 협의회 회장과 대변인단 등 일부 당직을 우선 임명했다고 18일 밝혔다.

먼저 기초의회 원내대표 협의회 회장에는 임정호 현 고창군의회 원내대표가 임명됐다. 임 회장은 뛰어난 소통과 협치 능력으로 전반기 고창군의회 의장을 역임하는 등 14개 시군 기초의회 원내를 ‘전북 원팀’으로 이끌 적임자라는 것이 전북자치도당의 설명이다.

수석대변인에는 전북 주요 현안 및 정책에 대한 높은 이해력을 갖춘 염영선 전북특별자치도의회 의원, 당원과 도민의 공감대를 확산할 소통 전문가 서주영 전 JTV전주방송 아나운서가 임명됐다.

전북 청년의 목소리를 듣고 대변해 온 김광훈 장수군의회 의원, 장승필 전 한국청년회의소 중앙회장은 대변인에 임명됐다.

민주당 전북자치도당 관계자는 “이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 당원과 도민의 눈높이에 맞는 도당 운영을 통해 내년 지방선거를 압승으로 이끌겠다는 목표로 당헌 당규에 따른 각급 당직을 임명하고 조직 정비에 나설 예정”이라고 밝혔다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지