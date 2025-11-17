아니 땐 굴뚝에서도 연기 나는 전북 선거판…일당독주에 왜곡된 공론장

현역 하위 20%, 복당자 감산 면제 등 두고 아전인수식 해석과 유언비어 난무 캠프 합류 가능성 인사 등에 대해서도 갖은 억측과 소설, 정작 당사자에 확인안해 민주당 경선 방식 평가 여부가 선거당락에 영향 미치면서 공개와 비공개 사이 혼란 극심

더불어민주당 정청래 대표가 지난 12일 국회에서 열린 '을' 살리기 신문고 상생 꽃 달기 행사에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

내년 6월 있을 지방선거전이 조기에 과열되면서 전북 선거판의 공론장이 왜곡되고 있다.

‘아니 땐 굴뚝에 연기가 나랴’라는 속담처럼 전북정치권에는 선거와 관련한 각종 ‘카더라 통신’이 횡행하고 있지만, 정작 실체를 살펴보면 사실과 다른 경우가 많기 때문이다.

지난 지방선거에서 선거브로커 폭로 사태를 겪은 전북 선거판의 유언비어는 그때보다 더 심해졌다는 게 중론이다.

17일 정치권에 따르면 지방선거전이 치열해지면서 출마예정자 주변인과 공직사회는 물론 언론계를 중심으로 근거 없는 유언비어와 흑색선전이 기승을 부리고 있다.

전북정치권의 특징은 출마한 정치인 당사자가 말한 사실이 아니어도 마치 그가 말한 것처럼 소문이 돈다는 것이다.

자신의 이름을 건, 책임소재가 분명한 마타도어 소식도 있는가 하면, 사실이 아닐 경우에 있을 역풍을 염려한 제3자 인용 소식도 빈번하다. 출처가 불분명하면 할수록 다른 곳에 책임소재를 돌릴 여력도 많아진다.

민주당 공천 시스템이 상향식을 가장한 하향식이라는 점도 이 같은 병폐를 심화하고 있다. 공천 규칙 적용 역시 아전인수식으로 해석되면서 각종 헛소문이 사실처럼 인식되고 있는 사례도 있다.

현 시점에서 가장 많은 유언비어가 도는 건 단연 캠프 구성 문제에서다.

전북도에서 근무했던 A씨 등을 둘러싼 소문도 이와 비슷한 사례다.

정치권 등에서는 A씨가 현재 직장을 그만두고 도지사 출마예정자 캠프에 합류했다는 소문이 사실인 것처럼 번지고 있다. 그러나 정작 당사자는 직장을 그만두지 않고, 근무 중인 것으로 확인됐다.

이밖에 수많은 사람들이 이동하는 과정에서의 이간질이나 모함도 늘어나고 있다는 말도 있다.

자치단체장 선거 협력 권유를 거절하거나 고민하는 사람에게 ‘배신자’ 프레임을 씌우는 사례들도 있다. 중립적인 선택을 하지 못하도록 해 자신들의 세를 넓히기 위해서다.

민주당 공천 가능성 여부가 조직 형성에 가장 중요한 요인이 되면서 복당 여부, 복당자에 대한 경선 감산 규정 등에 대한 추측이 마치 결정된 사안인 것처럼 호도되는 경우도 상당하다.

예를 들어 ‘B자치단체장이 선출직 평가 현역 하위 20%에 포함될 수 있다더라’ 또는 ‘출마예정자 C씨가 중앙당 유력 정치인과 인맥이 탄탄해 공천에 유리하다더라’ 등 선거에 영향을 미칠 수 있는 각종 괴소문이 고개를 들고 있다는 것이다.

복당자에 대한 감산 적용 여부에 대해서도 해석이 갈리고 있는데, 당사자나 당에 직접 확인하지 않고 불분명한 소식을 퍼뜨리는 행태도 습관처럼 굳어졌다는 지적이 나온다.

윤준병 더불어민주당 전북특별자치도당위원장은 전북일보에 “현역 단체장 평가나 복당자에 대한 감산 적용 여부 등 공천과 관련한 공식 작업이 아직은 시작 전”이라며 “공천작업이 시작되기도 전에 마치 무엇이라도 결정된 것처럼 관련 소식이 전해진다면 그건 대부분 가짜뉴스라고 보면 된다”고 말했다.

