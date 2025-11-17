이재명 대통령 전북 ‘타운홀 미팅’ 해 넘기나

대통령 ‘여섯 번째 타운홀 미팅’ 지난 14일 경기 파주서 열려 도, 핵융합 공모 발표 시기인 이달 말 타운홀미팅 적기로 꼽아

이재명 대통령이 지난 6월 25일 광주광역시 국립아시아문화전당에서 ‘광주시민·전남도민 타운홀미팅’을 하며 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령이 최근 대구, 경기 북부 등 지역을 잇따라 방문하며 타운홀 미팅을 개최하고 있지만 전북에서는 언제 열릴 지 기약조차 없어 해를 넘기는 건 아닌지 우려가 나오고 있다.

삼중소외 지역에다 미해결 현안이 산적해 벼랑 끝에 내몰린 형국인 전북이 대통령 타운홀 미팅에서조차 타 지역에 밀려서 소외 받는 것 아니냐는 볼멘소리도 있다.

천영평 전북특별자치도 기획조정실장은 17일 도청 기자실에서 정례 브리핑을 갖고 “이 대통령의 타운홀 미팅 개최 여부와 관련해 대통령실측과 현재까지 구체적으로 협의가 진행 중인 사항은 없다”고 밝혔다.

‘타운홀 미팅’은 자유형식의 토론을 말한다.

이 대통령은 취임이후 총 6차례에 걸쳐 지역을 방문해 타운홀 미팅을 가졌는데 주로 해당 지역의 주민 200명을 대상으로 다양한 의제를 놓고 의견을 나누며 공개된 회의 형식으로 행사가 진행됐다.

이 대통령은 취임 후 첫 공식 지역 방문지로 광주광역시를 택했다.

지난 6월 25일 타운홀 미팅이 열린 광주·전남지역에서는 이 대통령이 ‘호남의 마음을 듣다’란 주제로 광주시민, 전남도민들과 얼굴을 마주하고 지역 현안을 챙겼다.

이어 지난 7월 4일 대전광역시에서는 과학 기술 발전 등을 의제로 다룬 충청권 타운홀 미팅을 진행했으며, 같은 달 18일엔 부산광역시를 찾아 해양수산부 이전 등에 대한 이야기를 듣고 논의했다.

또 지난 9월 12일 취임 100일을 맞아 강원도 춘천시를 방문했는데, 지역 균형 발전을 주요 의제로 다뤘다.

아울러 지난달 26일에는 대구에서 대구 시민과 신공항 건설 지원 등에 대해 140분 간 소통하는 시간을 가졌다.

이달 들어 지난 14일 경기도 파주시에서 ‘경기 북부의 마음을 듣다’란 주제로 미군 반환 공여지 처리 문제 등 민심을 듣고 해결책을 함께 고민했다.

전북자치도는 행정안전부가 미루고 있는 완주-전주 통합 주민투표와 전주 하계올림픽 유치 국가 지원, 새만금 국제공항 기본계획 취소 소송 패소에 따른 사업 중단 위기 등 산적한 지역 현안을 추진하는 과정에서 꼬여 버린 실타래를 풀어야 할 상황이다.

특히 강훈식 대통령 비서실장이 지난 10일 대통령실 수석 보좌관 회의에서 한 지방공항의 수익성 극대화 관련 발언이 “새만금 국제공항을 저격한 것 아니냐”는 불안감이 전북 도내에 급속히 번지고 있기까지 하다.

전북도에 따르면 이 대통령은 지난 6월 취임 이후 전북을 공식 방문한 적은 아직까지 단 한 차례도 없다.

다만 김민석 국무총리가 지난 9월 새만금 방문에 이어 지난달에는 김제 스마트팜 혁신밸리를 찾는 등 전북을 2차례 방문한 일이 있다.

도는 정부가 핵융합(인공태양) 연구시설 대상지 공모 결과를 발표할 예정 시기인 이달 말을 대통령의 타운홀 미팅 개최의 적기로 보고 있다.

하지만 이 대통령이 이날 오전 서울공항을 통해 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 등 아프리카·중동 순방을 위해 해외로 출국했고 오는 26일 귀국할 예정이어서 전북에서의 타운홀 미팅 개최 여부는 그 이후에나 윤곽이 나올 것으로 보인다.

특히 연말을 넘길 경우 내년 6월에는 지방선거를 앞두고 있고 타운홀 미팅을 열기엔 정치적으로 미묘해 걸림돌이 될 수도 있다.

도 관계자는 “대통령 타운홀 미팅의 경우 지방자치단체의 결정 사항이 아니라 개최 여부는 대통령실 판단에 달려 있다”고 말했다.

김영호 기자

