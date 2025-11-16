전국 기초의회 의장협의회 “전주 하계올림픽 유치 국가 지원을”

전주서 열린 대한민국시군자치구의회 시도대표회의서 4개 안건 채택

대한민국시군자치구의회의장협의회가 지난 14일 전주에서 제270차 시도대표회의를 열고 전주 하계올림픽 유치 국가 지원 촉구 건의안 등을 채택했다./전주시의회

전국 기초의회 의장들이 전주 하계올림픽 유치를 위한 국가 차원의 적극적인 지원을 촉구했다.

대한민국시군자치구의회의장협의회는 지난 14일 전주 라한호텔에서 제270차 시도대표회의를 열고 전주 하계올림픽 유치 국가 지원 촉구 건의안 등 4개 안건을 채택했다.

협의회는 건의안을 통해 “전주 하계올림픽 유치는 국가 균형 발전과 지역 성장 동력 확보를 위한 중요한 과제”라며 “경쟁국은 정부 주도로 유치 체계를 강화하고 있지만 한국은 지방정부 단독으로 추진하고 있는 상황”이라고 지적했다.

그러면서 “전주가 대한민국의 새로운 미래 비전을 제시할 국제 스포츠 도시로 도약하기 위해서는 정부의 체계적이고 적극적인 지원이 필요하다”고 강조했다.

건의안은 세부적으로 △국가 중장기 비전 과제 규정 및 범정부 차원 지원·관리 체계 전환 △대한민국 올림픽 유치 ‘신청 도시’로 공식 승인 및 국제사회 공식 표명 △국무총리 직속 ‘전주 하계올림픽 유치 위원회’ 설치 △정부·국회 협력 및 국민적 역량 결집 등 정부 지원 강화 등의 내용을 담고 있다.

건의안을 제안한 남관우 전북대표회장(전주시의회 의장)은 “정부의 지원이 더해진다면 국제 스포츠 대회를 더욱 성공적으로 치를 수 있을 것”이라며 “정부가 전주 하계올림픽 유치를 국가적 사업으로 인식하고 적극 나서야 한다”고 말했다.

이와 함께 협의회는 미이용 바이오매스 확대를 위한 관련 법규 개정 건의안, 보편적 교육 기회 제공을 위한 특수학급 설치 및 특수교사 정원 확보 촉구 건의안, 호남권 지역민들의 항공 접근성 강화를 위한 무안공항 조속 재개항 및 광주공항 국제선 임시 취항 촉구 건의안도 채택했다.

문민주 기자

