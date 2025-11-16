‘웅치 전적지’ 국가사적에 맞게 보존해야

전북도, 사업설명회 통해 ‘임진왜란 웅치 전적’ 종합정비계획 공개 주민설명회서 국가사적 걸맞는 옛길·전망대 등 보존 필요성 제기 완주·진안 양 지역 토지매입비에 대한 국가예산 확보 최우선돼야

14일 전북특별자치도청 공연장 2층 세미나실에서 ‘임진왜란 웅치 전적’ 종합정비계획 주민설명회가 열렸다. /김영호 기자

웅치 전적을 국가사적 위상에 맞게 보존·정비할 수 있도록 토지 매입 등 국가예산 확보에 정치권뿐 아니라 지역사회가 힘을 모아야 한다는 제언이 나왔다.

지난 14일 전북특별자치도청 공연장 2층 세미나실에서 ‘임진왜란 웅치 전적’ 종합정비계획 주민설명회가 개최됐다.

이날 설명회는 이정석 전북자치도 문화체육관광국장, 윤수봉 전북도의원(완주1), 문성철 완주 부군수, 이재운 전 국가유산청 사적분과 위원장, 윤석정 전북일보 사장 등 전북자치도 및 완주·진안군 관계자, (사)웅치·이치전투기념사업회·웅치전적지보존회 인사, 지역 주민 등 30여 명이 참석했다.

이 국장은 “웅치 전적의 원형을 지키면서도 방문객이 체감할 수 있는 정비를 추진하겠다”며 “이번 종합정비계획이 향후 보수·복원 사업의 기준자료가 될 것”이라고 말했다.

윤 사장은 “국가사적 위상에 걸맞은 종합정비계획을 통해 발굴·보존과 성역화 사업을 적극 추진해야 한다”며 “웅치전투 희생자의 뜻을 기리고 도민 모두가 그 정신을 되새길 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.

웅치전투는 1592년 7월 8일(음력) 금산을 점거한 왜군이 웅치재(현 곰티재)를 넘어 전주방면으로 진격해 오자 나주판관 이복남, 의병장 황박, 김제군수 정현담, 남해현감 변응정 등이 관군과 의병의 세력을 규합해서 왜구의 침입을 저지했다.

전북도는 이번 주민설명회에서 완주군과 진안군에 위치한 국가 사적 ‘임진왜란 웅치 전적’의 보존과 활용을 위해 용역 끝에 수립된 종합정비계획을 공개했다.

종합정비계획 수립 용역은 (주)도시건축사사무소가 용역수행기관을 맡아 웅치 전적지 일대인 완주군 소양면 신촌리, 진안군 부귀면 세동리 지역(총 23만 2329㎡)를 대상 구역으로 지난해 5월부터 올해 9월까지 용역비 1억 5000만원이 투입돼 이뤄졌다.

정비계획에는 사유지 등 토지 매입을 통한 보존구역 확보와 옛길 복구 및 탐방로 정비 등이 구체적인 방안으로 제시됐다.

아울러 안내판·전망대 등 시설 개선을 포함해 향후 발굴조사 체계 구축 등이 포함됐다.

종합정비계획 용역이 마무리되면서 전문가와 지역 단체 관계자들은 웅치 전적의 역사성과 체험성을 강화하기 위한 국가예산 확보의 필요성을 한 목소리로 강조했다.

이 위원장은 “이번 정비계획에는 자문 과정에서 제안했던 핵심 방향들이 충실히 반영됐다”며 “전투의 치열함을 재현할 수 있도록 1·2·3차 방어선을 고증에 따라 제시하고 옛길을 중심으로 탐방로를 정비하도록 한 점이 의미 있다”고 평가했다.

이어 “사업 성공의 관건은 토지 매입”이라며 “완주·진안 양 지역의 토지매입비에 대한 국가예산 확보가 최우선돼야 한다”고 말했다.

웅치 전적의 체계적 정비 기반을 마련하기 위해 도는 물론이고 완주·진안과의 상시적인 추진위원회 형식의 협력 협의체가 필요하다는 의견도 나왔다.

이경재 전북애향본부 처장은 “1년간의 용역이 마무리된 만큼 이제는 본격적으로 정치권과 함께 국가예산 확보 활동에 나서야 한다”며 “도를 주축으로 완주·진안이 공동으로 추진체계를 마련해 예산 확보에 힘을 모을 필요가 있다”고 밝혔다.

두세훈 웅치이치전투사업회 상임대표는 “용역이 마무리돼 의미 있는 단계에 접어들었다”며 “웅치 전적이 완주·진안 두 지역에 걸쳐 있는 만큼 관광객이 함께 둘러볼 수 있도록 양 지자체가 연계 교통체계를 고민해야 한다”고 제안했다.

김영호 기자

