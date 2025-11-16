李대통령, 17일∼26일 아프리카·중동 4개국 순방

7박 10일 일정…UAE·이집트·튀르키예 방문, 남아공 G20 참석 UAE·튀르키예와 협력 강화 논의…2028년 G20 의장국 수임 예정

해외 순방에 나선 이재명 대통령 부부. /대통령실 제공

이재명 대통령이 남아프리카공화국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 17일부터 26일까지 7박 10일간의 아프리카·중동 순방에 나선다.

이 대통령은 17∼19일 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문하는 데 이어 19∼21일 이집트를 공식 방문한다. 21∼23일 남아공 G20 정상회의에 참석한 뒤 24∼25일 튀르키예를 국빈 방문하는 순서로 정상외교 일정을 소화한다.

먼저, 이 대통령은 UAE에서 정상회담을 갖고 양국 간 인공지능(AI)·방위산업 등 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결할 계획이다.

이집트에서도 정상회담과 카이로대학 연설 등 일정이 계획돼 있다. 이 대통령은 카이로대 연설을 통해 한국 정부의 대(對)중동 구상을 밝힐 예정이다.

이 대통령은 G20 정상회의에서는 이틀간 3개 세션에 참가해 △ 누구도 소외되지 않는 지속 가능한 성장을 위한 경제성장과 개발 지원 △ 재난 위험 경감과 기후변화 △ 모두를 위한 공정한 미래를 위한 혁신과 양질의 일자리 등을 논의한다.

위성락 국가안보실장은 “우리 정부는 2028년 한국에서 G20 정상회의를 주최할 예정”이라며 “APEC의 성공적 개최에 이어 국제경제 협력 최상위 포럼인 G20 의장국까지 수임해 달라진 우리 위상을 재확인하고 국제사회의 연대와 협력을 주도하겠다”고 말했다.

이 대통령은 G20 정상회의를 마친 뒤 마지막으로 튀르키예를 방문, 정상회담 등 일정을 소화하며 협력 강화 방안을 논의한 뒤 귀국한다.

위 실장은 “UAE, 이집트, 튀르키예는 중동의 핵심 국가로 이번 순방을 통해 호혜적 협력이 크게 증진될 것”이라며 “한반도와 중동 평화에 대한 상호 지지를 확인하고 국방·방산 수출을 확대하는 한편 중동 지역의 문화 허브인 이들 국가가 K-컬처의 거점이 되도록 교류 확대의 물꼬를 트겠다”고 말했다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지