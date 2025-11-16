전북도, ‘3특의 중심지’로 균형성장 앞당긴다

333개 특례 기반으로 지역 맞춤 성장모델 제시…특별법 개정도 속도 고창 김치특화지구·새만금 고용특구 등 특구 중심 산업·정주 전략 가동

13일 국회도서관에서 열린 더불어민주당 국가균형성장특별위원회 출범식 모습. /사진=전북도

전북특별자치도가 5극3특 국가균형성장전략에서 ‘특별자치도 기반 성장모델’의 중심지로 도약하겠다는 비전을 공식화했다.

전북자치도는 지난 13일 국회도서관에서 열린 더불어민주당 국가균형성장특별위원회 출범식에서 ‘자치권 강화와 특례 확대, 3특 추진 전략’을 주제로 발표하며, 전북형 특별자치도 체제가 국가균형발전의 선도 모델이 될 수 있다는 점을 강조했다.

이날 행사에는 우원식 국회의장, 김병기 원내대표, 김태년 국가균형성장특위 위원장, 김경수 지방시대위원장, 김정관 산업통상자원부 장관 등 당·정 핵심 인사가 참석해 균형성장 전략의 본격 추진을 예고했다.

도는 이날 발표를 통해 전북특별법을 근거로 총 333개의 특례를 확보했으며, 이를 기반으로 새만금고용특구·농생명산업지구·사시사철 김치특화산업지구 등 4개 특구를 가동 중이라고 설명했다.

특히 고창 김치특화산업지구는 절임배추 단지 조성과 기술이전 협력 등을 통해 지역소득과 산업기반을 직접 연계한 대표 사례로 소개됐다.

현재 도는 재정·산업·민생 분야를 중심으로 전북특별법 개정을 추진하고 있다. 개정안에는 국가보조금 차등 보조율 적용, 법인세 감면 등의 재정특례가 포함돼 있다. 도는 이를 통해 5대 전략산업 육성과 투자유치 기반을 강화한다는 구상이다.

아울러 도는 제주·세종 등 다른 특별자치시도와의 연대, 국무조정실·중앙부처 협의체와의 공동 체계를 구축하며 ‘전국 단위 자치권 확장 모델’로서 역할을 넓히고 있다.

김관영 지사는 “지방이 스스로 성장전략을 설계하고 실행할 수 있어야 진정한 균형발전이 가능하다”며 “전북이 국가의 정책 테스트베드로 자리 잡아 대한민국 균형성장의 표준모델이 되겠다”고 말했다.

이준서 기자

