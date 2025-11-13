전주 하계올림픽 ‘지속가능 분산형 모델’ 전략 유치 가능성 높인다

육상은 서울, 수영은 전주로 재배치 88올림픽 상징 잠실운동장 활용키로

전주 하계올림픽 유치에 나선 전북특별자치도가 종목 지역 배치와 관련해 대구로 예정됐던 육상은 서울(잠실종합운동장)로, 광주에서 열릴 수영은 전주(국제수영장, 건립예정)에서 열기로 조정했다.

이와함께 서울에도 올림픽 종목들이 다수 배치됐는데, 사실상 서울과의 올림픽 연대 개최로 방향이 정해지면서 향후 개최지 결정 요인에 득이 될 전망이다.

유희숙 전북자치도 하계올림픽유치단장은 13일 전북도청 기자실에서 종목 및 경기장 재배치 관련 언론 브리핑을 갖고 이같이 밝힌 뒤 “육상 종목의 잠실운동장 배치는 88서울올림픽의 상징성과 기존 리모델링 계획을 반영된 결과”라며 “수영의 경우도 전주에 건립될 국제수영장이 관람석을 충족할 수 있도록 설계된 덕분이다”고 말했다.

전북도는 대구에 사격(대구 국제사격장), 광주는 축구 예선(광주월드컵경기장) 및 야구 결승·소프트볼 예선(챔피언스필드·광주무등야구장)을 배치해 유치에 도전할 예정이다.

유 단장은“전북 내 경기장 우선 배치를 원칙으로 도내 32개, 서울 등 타 지역에 19개 등 총 51개 경기장을 활용한다”며 “경기장 규모나 수용 능력 등이 부족한 경우 타 지역과의 분산 개최를 검토했다”고 밝혔다.

이들 경기장은 대부분 기존 시설을 개선하거나 임시시설로 대응하며, 건립이 예정된 시설을 활용한다는 게 도의 설명이다.

대구에 예정됐던 육상을 서울 잠실로 변경한 것에 대해 유 단장은 “올림픽 유치 가능성을 높이기 위해 도에서 서울시와 육상 등 총 8개 종목, 9개 체육시설 사용과 관련해 협의를 마쳤다”고 말했다.

이로써 서울에 배치된 종목은 육상(잠실종합운동장 주경기장)을 비롯해 핸드볼(올림픽 핸드볼경기장·올림픽 체조경기장), 테니스(올림픽 테니스장), 체조(올림픽 체조경기장), 배구(장충체육관·서울 아레나), 사이클트랙(사이클경기장벨로드롭) 종목과 농구(잠실 스포츠콤플렉스 실내체육관)·축구(서울월드컵경기장) 예선전이다.

도는 선수단 등 전주와 서울 간 이동 부분에 대해선 KTX로 1시간 주파 가능한 거리란 설명을 내놓았다.

유 단장은“이번 올림픽 경기장 배치안은 경기력 중심과 관계기관 및 전문가의 의견, 환경적 요소 등이 반영됐다”며 “기존 인프라를 최대한 활용하면서도 국제 기준을 충족하는 계획이다”고 말했다.

도내의 경우 철인3종 경기는 군산에서 부안 변산해수욕장으로 변경돼 자연경관을 백분 활용키로 했다.

도내 도심 속 임시경기장은 주변 경관과 접근성을 고려해 배치한다.

도심 밀집형 스포츠인 스케이트보드, 3×3 농구, BMX 종목은 전북대학교 내에서 집중 개최돼 올림픽 개최 도시가 지닌 문화 연계를 꾀한 것이라는 것이 도의 설명이다.

양궁 결승의 경우 전주 한옥마을에서 열리는 방향으로 추진된다.

무주(태권도, 펜싱), 임실(양궁), 장수(승마), 고창(카누) 등 종목별로 특화된 인프라를 갖춘 시군이 우선 배치됐고 도심 속 임시경기장은 주변 경관과 접근성을 고려해 선정됐다.

유 단장은 “이번 경기장 재배치 계획을 통해 기존 인프라를 활용한 저비용‧고효율 대회를 실현하고, 연대도시 간 균형발전을 도모할 것”이라며 “전주올림픽이 지역민의 참여와 관심을 높일 수 있을 것으로 기대됨에 따라 기후위기 시대에 부합하는 지속가능한 올림픽 모델이 되도록 하겠다”고 말했다.

김영호 기자

