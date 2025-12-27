김성환 장관 “용인 반도체산단 이전 고민“… 혹시 새만금?

전북 정치권·시민단체 유치 활동에 김 장관 발언으로 ‘새만금 이전’ 힘 실어

송전탑. 연합뉴스

전북 정치권과 시민단체가 용인 반도체 클러스터 새만금 유치 활동에 나선 가운데 김성환 기후에너지환경부 장관의 발언으로 힘이 실리고 있다. 최근 1조 2000억 원 규모 인공태양(핵융합) 사업 유치에 실패한 전북으로서는 이번만큼은 반드시 성공해야 한다는 절박함이 담겨 있다.

김성환 장관은 지난 26일 CBS 라디오에서 “삼성전자와 SK하이닉스가 용인에 입주하면 필요 전기가 원전 15기 분량”이라며 “최대한 에너지가 생산되는 곳에 기업이 가도록 제도를 바꿔야 한다”고 밝혔다. 전북이 주장해온 ‘지산지소(에너지를 생산하는 지역에서 소비)’ 원칙과 정확히 일치하는 발언이다.

안호영 의원이 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

지역정치권은 그간 용인 반도체 클러스터 새만금 이전을 위해 발벗고 나섰다.

안호영 국회 기후에너지환경노동위원장(완주·진안·무주)은 지난 16일 기자회견에서 “새만금에서 18개월 안에 원전 4기 규모인 4.7GW의 RE100 전력을 즉시 공급할 수 있다”고 제시했다.

새만금은 에너지 용지 32.3㎢를 매립 없이 즉시 활용할 수 있으며, 고밀도 태양광 2.5GW와 수상태양광 1.2GW를 합쳐 총 3.7GW를 신속하게 확보할 수 있다.

그러면서 안 위원장은 “송전탑 갈등으로 10년을 허비할 바에는 18개월 만에 새만금에서 시작하는 것이 국가적으로 효율적”이라고 강조했다.

전북 시민단체도 새만금 이전을 촉구했다.

군산발전포럼 등 7개 시민·사회단체로 구성된 ‘반도체클러스터 새만금유치추진위원회’는 지난 22일 “에너지 지산지소 정책은 국가 균형발전을 위해 반드시 지켜져야 한다”며 용인 클러스터의 새만금 이전을 촉구했다.

앞서 전북송전탑건설백지화전북대책위 등 전국 50여개 단체도 기자회견을 통해 “비수도권은 수도권을 위한 전력 식민지가 아니다”라며 용인 반도체 국가산단의 전면 재검토를 요구했다.

하지만 경기 용인 지역에서는 이미 막대한 투자가 집행됐고 토지 수용까지 시작된 상황에서 이전은 불가하다고 반발하고 있다.

전북의 절박함은 인공태양 사업 탈락에서 비롯된다.

전북은 2009년부터 16년간 준비했고, 공모 조건인 ‘토지 소유권 이전 가능 지역’을 충족했지만 전남 나주에 밀렸다. 새만금은 농어촌공사 소유 단일 필지로 즉각 이전이 가능했지만, 한국연구재단은 이의제기를 불인정했다.

지역 정치권 관계자는 “16년을 준비한 인공태양 사업에서 조건을 충족했음에도 탈락한 아픔이 있다”며 “이번 반도체 클러스터만큼은 에너지 전환과 지역균형발전이라는 시대적 요구에 맞춰 새만금에 유치될 수 있도록 정치권과 시민단체, 관련 기관 등이 힘을 모아야 한다”고 말했다.

육경근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지