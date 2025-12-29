“자치분권의 힘으로 새로운 전북”…KDLC전북, 4일 신년인사회

권익현 상임대표 등 기초단체장·지방의원 등 한자리 “진정한 지방시대”…중앙 정치권도 대거 참석 예정

지난 4월 6일 열린 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 전북지역 총회에서 참석자들이 “KDLC의 힘으로 자치분권형 국가 건설” 구호를 외치고 있다. 사진제공=KDLC전북지역회의

전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 전북지역(상임대표 권익현 부안군수)이 2026년 새해를 맞 자치분권 강화와 전북 발전을 위해 한 자리에 모인다.

KDLC전북지역은 오는 4일 전주에서 ‘2026년 신년 인사회’를 개최한다고 29일 밝혔다.

‘자치분권의 힘으로, 새로운 전북’을 주제로 열리는 이번 인사회는 지역 정치권 인사들과 회원들이 모여 새해 비전을 공유하고 결속을 다지기 위해 마련됐다.

행사에는 KDLC전북지역 상임대표인 권익현 부안군수를 비롯해 강임준 군산시장, 유희태 완주군수, 전춘성 진안군수, 심덕섭 고창군수 등 기초단체장 공동대표단이 참석한다.

또 문승우 전북특별자치도의회 의장(광역의원 공동대표), 남관우 전주시의회 의장(기초의원 공동대표), 한득수 임실축협조합장(일반회원 공동대표), 온정이 전 전북특별자치도여성단체협의회장(여성회원 공동대표) 등과 회원 100여 명이 함께할 예정이다.

중앙정치권 인사들도 대거 참석한다.

이날 황명선·박지원 더불어민주당 최고위원 등이 자리를 빛낼 예정이다.

인사회는 개회 선언과 국민의례를 시작으로 내·외빈 소개, 각계 대표들의 신년사 및 새해 덕담 순으로 진행된다. 이어 신입 회원 임명장 수여식과 자치분권을 통한 전북 발전을 기원하는 ‘염원 떡 나눔’ 행사가 진행될 예정이다.

권익현 상임대표는 “이번 신년 인사회는 자치분권의 가치를 다시 한번 확립하고, 전북특별자치도가 나아가야 할 새로운 방향을 모색하는 소중한 자리가 될 것”이라며 “도민이 중심이 되는 진정한 지방시대와 전북의 도약을 위해 KDLC가 앞장서겠다”고 말했다.

한편 KDLC는 자치분권형 국가 건설과 지방자치 발전을 목표로 2015년 설립된 단체로 더불어민주당 소속의 기초단체장, 지방의원, 일반 시민들이 활동하는 조직이다.

육경근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지