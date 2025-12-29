‘지역경제 추동’ 익산 다이로움, 전국에서도 두각

5년간 누적 2조 5000억 원…전북 최대 규모·전국 최상위 수준 최근 3년간 직·간접적 경제효과 2조 3108억 원…골목상권 활력

익산 지역사랑상품권 다이로움 카드./사진 제공=익산시

누적 발행 2조 5000억 원, 인구당 발행액 174만 5000원, 최근 3년간 직·간접적 경제효과 2조 3108억 원.

익산 지역사랑상품권 ‘다이로움’이 골목상권에 활력을 불어넣으며 실제 지역경제를 추동하는 대표 정책으로 자리를 잡았다.

29일 익산시에 따르면, 다이로움 시행 5년간 누적 발행액이 2조 5000억 원을 넘어섰다. 2020년 1월 출시 이후 꾸준히 성장해 지난해 10월 누적 2조 원을 넘어선데 이어 올해도 상승 흐름을 이어가고 있다.

올해 발행액만 해도 4500억 원을 돌파했는데, 이는 전북특별자치도 내에서 최대 규모로 시민에게 혜택을 제공하는 동시에 소상공인 매출 회복에 힘을 보탰다는 분석이다.

다이로움의 힘은 전국에서도 두각을 나타내고 있다. 국회예산정책처가 지난달 발표한 자료에 따르면, 시의 지난해 기준 다이로움 인구당 발행액은 174만 5000원으로 전국 기초자치단체 중 2위를 기록했다.

특히 상위권 자치단체 대부분이 인구 10만 명 미만 지역인 점을 고려하면, 도시 규모 대비 지역사랑상품권 수요가 매우 높다는 분석이 나온다.

이 같은 성과의 핵심 요인으로는 강력한 할인 정책이 꼽힌다.

2022~2024년 도내 시·군의 최대 할인 혜택을 비교한 결과, 익산은 3년간 시민 1인당 총 448만 원의 할인 혜택을 제공한 것으로 나타났다. 이는 도내 평균(215만 원)의 두 배가 넘고, 차순위 자치단체(309만 원)보다도 한참 높은 수준이다.

시는 코로나19 이후 위축된 민생경제를 살리기 위해 2021년 8월부터 2023년 6월까지 구매 한도를 월 100만 원으로 높였고, 기본 할인 10%에 소비촉진지원금 10%를 더해 최대 20% 혜택을 적용했다.

지난해 9월에는 민생회복 특별할인을 시행해 한 달간 할인율을 20%까지 확대했고, 올해도 시민화합대축전 및 코리아 그랜드 페스티벌과 연계해 혜택을 끊지 않는 정책으로 소비 촉진 분위기를 이어갔다.

정책지원가맹점을 이용하면 체감 혜택은 더욱 커진다.

기본 인센티브 13%에 페이백 5%, 정책지원금 10%가 더해져 최대 28% 할인 효과를 누릴 수 있다. 정책지원가맹점은 치킨로드, 착한가격업소, 청년몰, 지역서점, 글로벌문화관 등 86곳이며 다이로움 택시 약 1000대도 포함돼 시민들의 생활 속 활용도를 높이고 있다.

시는 또 다이로움의 지속가능성을 위해 발행 수수료율을 낮추고 수수료 부담 없는 QR결제를 확산해 가맹점 부담을 더는 등 운영 구조도 꾸준히 개선해 왔다.

그 결과 다이로움은 단순한 할인 정책을 넘어 실제 지역경제 흐름 자체를 바꾸고 있다. 시가 지난 2021년 진행한 다이로움 경제효과 분석 용역을 바탕으로 최근 3년간 파급효과를 추정한 결과 직·간접적 경제효과가 2조 원 이상으로 분석됐다.

타 지역에서 익산으로 유입된 소비 효과 5227억 원, 대형마트 소비가 소상공인으로 전환된 효과 2082억 원, 할인으로 인한 추가 소비 효과 509억 원, 같은 기간 발행·유통된 다이로움 1조 5290억 원을 합산하면 지역경제 파급효과는 총 2조 3108억 원에 달한다.

시 관계자는 “다이로움은 단순한 지역사랑상품권이 아니라 시민과 소상공인이 함께 만든 지역경제의 힘”이라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 민생정책을 확대해 골목상권을 살리고 지역경제 회복을 이끌겠다”고 말했다.

