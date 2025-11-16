전북도, 지속가능·시민중심 ‘올림픽도시 3.0’ 비전 제시

K-컬처·탄소중립·도시외교 결합한 전북형 올림픽 전략 제안 전주 전체를 ‘도시유산’으로 만들 지속가능 모델 강조

16일 전북대학교에서 열린 올림픽 도시 포럼 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. /사진=전북도

전북특별자치도가 ‘올림픽도시 3.0’ 구상을 통해 도민과 환경을 우선하는 새로운 올림픽 도시 비전을 제시했다.

전북자치도는 지난 15일 전북대학교에서 김관영 지사와 국제 올림픽 관계자, 스포츠 전문가, 올림픽 스타 등이 참석한 가운데 ‘2025 올림픽도시 포럼’을 열고 전북·전주의 경쟁력과 지속가능한 유치 전략을 논의했다.

이날 기조세션에서는 박주희 국제스포츠전략위원회 이사장과 조현주 한국스포츠정책과학원 선임연구위원이 발제를 맡았다.

박 이사장은 K-컬처와 지속가능성을 결합한 ‘문화올림픽’ 구상, IOC·UNESCO 연계 다자협력 모델, 탄소중립형 개최계획 등을 제안하며 “전주 하계올림픽은 경기장이 아니라 도시 전체를 유산으로 남기는 방식이 돼야 한다”고 강조했다.

조 위원은 서울올림픽 중심의 ‘1.0 국가 주도형’, 런던올림픽을 대표하는 ‘2.0 기업가형 도시’, 파리올림픽의 ‘3.0 시민·환경 중심형’을 비교하며 “전주는 지속가능성과 시민 참여를 결합해 3.0 시대에 적합한 모델을 만들 수 있다”고 말했다.

오후 세션에서는 언론인과 이동국·오상욱·곽윤기 선수 등이 참여해 전북·전주의 스포츠 도시 매력을 언급했다. 참석자들은 “태권도·생태·K-컬처가 결합된 전북은 차별화된 올림픽 도시 이미지를 만들 수 있다”고 평가했다.

김 지사는 “전북·전주가 서울을 제치고 올림픽 후보 도시가 된 만큼, 단순한 유치를 넘어 지속가능한 올림픽 도시를 만드는 데 도민과 함께하겠다”고 밝혔다.

