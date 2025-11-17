“수색 구조 감사”⋯中 해경, 韓에 감사 서한 전달

지난 9일 신안, 10일 군산서 중국 어선 전복 사고 발생 지난 13일 ‘헌신적 수색 구조’ 고마움 담은 서한문 발송

지난 13일 중국 해경국 북해분국으로부터 날아온 감사 서한문 내용. 서해지방해양경찰청 제공

“베풀어 주신 도움과 지원에 감사드립니다!”

서해지방해양경찰청이 최근 잇따라 발생한 중국 어선 전복 사고와 관련해 감사 서한을 전달받았다고 17일 밝혔다.

앞서 지난 9일 전남 신안군 가거도 해상, 10일 전북 군산시 어청도 해상에서 중국 어선이 전복되는 사고가 발생했다. 당시 서해해경청은 즉시 광역구조본부를 설치하고, 가용 함정과 항공기를 총동원해 집중 수색에 나선 바 있다. 그 결과 중국 선원 2명을 구조하고 구명벌 등 부유물을 발견해 인양했다.

이에 중국 해경은 지난 13일 한국 해양 경찰의 신속하고 적극적인 수색 구조 활동에 대한 서한문을 보냈다. 한국 해경이 자국과 협력해 효율적인 수색을 진행한 것에 특별한 감사를 보내고, 앞으로도 해양 질서 수호를 위해 함께 노력해 나가자는 내용이다.

이명준 서해해경청장은 “수색 및 구조 활동은 국가를 초월한 인도적 사명”이라며 “앞으로도 양국 간 해양에서의 긴급 상황에 신속히 대응하고 협력 체계를 강화하겠다”고 말했다.

한편 지난 11일에는 중국 주 광주총영사관 주적화 부 총영사가 서해해경청을 방문해 중국 정부와 선원 가족을 대신해 인사를 전했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

