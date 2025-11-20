㈜금호로지스, 연탄나눔 봉사를 통한 이웃사랑 실천

㈜금호로지스(대표 이지태) 임직원들이 20일 조촌동에서 취약가구 대상으로 연탄나눔 봉사활동을 펼쳤다./사진제공=군산시

군산시 음식물류폐기물 수집·운반 업체인 ㈜금호로지스(대표 이지태) 임직원들이 20일 조촌동에서 취약가구 대상으로 연탄나눔 봉사활동을 펼쳤다.

㈜금호로지스는 이날 총 4가구에 연탄 2000장을 지원했으며, 이 중 2가구는 임직원들이 바쁜 업무에도 불구하고 연탄을 직접 전달하며 이웃사랑을 몸소 실천했다.

이지태 ㈜금호로지스 대표는 “이번 연탄나눔 봉사가 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 됐으면 한다"며 "추운 겨울을 조금 더 따뜻하게 보낼 수 있기를 바란다”고 말했다.

이도영 조촌동장은 “매년 어려운 이웃들을 위해 봉사하는 ㈜금호로지스임직원들에게 감사드리며, 조촌동 또한 이웃사랑 실천에 적극 동참해 나가겠다”고 전했다.

한편 ㈜금호로지스는 매년 연탄봉사, 이웃돕기 성금 기탁, 현혈 등 다양한 사회적 공헌 활동들을 통해 이웃사랑을 지속적으로 실천해 오고 있다.

군산=이환규 기자

