‘익산 패싱’ 여수발 KTX 신설 제안… ‘호남 관문 익산역’ 위상 추락 우려

최근 여수~남서울 325㎞ KTX 신설 제안이 익산을 패싱하고 있어 호남 관문인 익산역의 위상 추락이 우려되고 있다.

특히 불필요한 지역 갈등까지 야기할 공산이 커, 익산역을 전북 전체의 관점에서 효과적으로 활용할 수 있는 대안이 시급하다는 지적이다.

여수에 지역구를 둔 조계원 국회의원은 지난 7일 여수에서 동전주를 지나 남서울까지 잇는 325㎞ KTX 노선 신설을 제안했다.

그러면서 여수시민의 오랜 염원을 이루기 위해 이를 제5차 국가철도망계획에 반영시키겠다는 의지까지 표명했다.

하지만 제안 노선이 익산역을 패싱하고 있어 논란이 우려된다.

게다가 전라선 고속화 사업이 전북에서 유일하게 제4차 국가철도망 구축계획에 신규사업으로 반영돼 현재 예비타당성조사가 진행 중이고 소용시간 단축을 위한 선형 개량·신설 방안 등을 추가 발굴하고 있는 상황에서 이율배반적이라는 지적도 제기된다.

이와 관련해 박철원 익산시의원은 지난 18일 시 정책개발담당관 행정사무감사에서 대안 마련 필요성을 강조했다.

박 의원은 “익산 패싱 신설 제안이 현실적으로 가능성이 있는지 면밀히 검토하고, 익산역을 가지고 있는 우리시가 직면하게 될 상황에 대해 고민이 필요하다”고 지적했다.

또 “익산의 가장 큰 강점이라고 할 수 있는 익산역의 위상 문제와 관련해 대응 논리를 개발하고 효과적으로 대처해 나가야 한다”고 역설했다.

이에 대해 정책개발담당관은 “굉장히 심각하게 생각해야 하는 사안”이라며 “현실가능성 문제는 물론이고 현재 추진 중인 전라선 고속화와 이율배반적이라는 측면에서 그냥 묵과할 수 없고 대응 전략을 세울 필요가 있다”고 답했다.

