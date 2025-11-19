부안군, 신재생에너지 공모 선정…‘에너지 자립도시’ 전환 속도 낸다

산자부 2026년 융복합지원사업 최종 선정…국비 12억 6000만원 확보 주택·건물 440여 곳 태양광·지열 설치…“군민 전기요금 절감 체감될 것”

부안군청 전경.

부안군이 산업통상자원부가 주관한 ‘2026년 신재생에너지 융복합지원사업’ 공모에 최종 선정되며 국비 12억6000만원을 확보했다.

군은 이번 사업을 계기로 에너지 자립률을 대폭 높이고 ‘에너지 자립도시’ 전환에 속도를 낸다는 구상이다.

신재생에너지 융복합지원사업은 주택·상가·공공건물 등에 태양광·태양열·지열 등 2종 이상의 에너지원 설비를 복합 보급하는 국책사업으로, 에너지원에 따라 설치비의 최대 88%까지 지원된다.

군민 자부담은 약 20% 수준으로, 실제 비용 부담이 크게 줄어 신청 수요가 꾸준히 증가하는 사업이다.

이번 사업은 위도면을 제외한 12개 읍·면 전역에서 440여 곳에 신재생에너지 설비를 설치하는 것이 골자다.

주요 설치 계획은 △주택 태양광 3kW 349가구 △건물 태양광 100kW 이하 50곳 △BIPV(건물일체형 태양광) 1곳 △주택 태양열 13곳 △주택 지열 31곳이다.

부안군은 지난 4월 컨소시엄을 구성하고 5월까지 수요조사를 완료했다. 이어 7월 공개평가, 10월 심층평가를 거치는 치열한 절차 끝에 사업 타당성과 에너지 절감 효과를 인정받아 최종 선정됐다.

권익현 군수는 “이번 선정은 군민이 전기요금·난방비 절감이라는 실질적 혜택을 체감하는 사업”이라며 “신재생에너지 보급 확대를 통해 부안군을 전국 선도형 에너지 자립도시로 만들겠다”고 강조했다.

부안=홍경선 기자

