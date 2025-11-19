‘ESG 선도’ 하림, 국내 양대 평가 최고 등급 획득

서스틴베스트 ‘AA’ 및 한국ESG기준원 사회 ‘A+’ 다각적인 실천 노력으로 지속가능경영 역량 입증

정호석 ㈜하림 대표이사

종합식품기업 ㈜하림(대표이사 정호석)이 국내 주요 ESG 평가기관으로부터 최고 수준의 평가를 연이어 획득하며 지속가능경영 역량을 입증했다.

㈜하림은 국내 대표 ESG 평가기관 서스틴베스트가 발표한 2025년 ESG 경영평가에서 최우수등급인 AA등급, 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 2025년 한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가에서 통합 A등급을 각각 획득했다고 19일 밝혔다.

특히 KCGS 사회(S) 부문에서 전년 대비 향상된 최초의 A+ 등급을 받으며 ESG 경영 우수 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 했다는 평가다.

ESG 평가 전문기관 서스틴베스트는 주요 연기금과 자산운용사 등 기관투자자의 의뢰를 받아 매년 상장·비상장 국내 기업에 대한 ESG 평가를 진행하고 있다.

평가 결과는 총 7개 등급(AA, A, BB, B, C, D, E)으로 나뉘는데, 하림은 이번 평가를 통해 기업의 지속가능성을 향한 노력을 인정받았다.

환경(Environmental) 분야에서는 기후변화 및 탄소중립 관련 중장기 목표를 수립하고, 환경이슈와 연계된 세부 전략을 바탕으로 태양광 발전시설 확대 운영, 폐목재를 활용한 열에너지로의 재생사업, 나무 식재 캠페인 등을 통해 탄소중립을 지키기 위한 환경 지킴이 활동을 적극적으로 전개하고 있다.

사회(Social) 분야에서는 지역 공동체와의 발전과 상생을 핵심 가치로 삼아 계약농가 소득향상 프로그램 운영, 거래처 금융지원을 위한 상생펀드 운영, 사랑의 삼계탕 나눔 행사, 정기적인 사랑의 헌혈 참여, 피오봉사단 활동, 연말연시 희망 나눔 캠페인 등 지역 맞춤형 상생 프로그램을 지속적으로 운영하며 지역사회에 선한 영향력을 전파하고 있다.

지배구조(Governance) 부문에서는 주주 권리 보호 노력, 정보의 투명성, 이사회 구성과 운영 활동 등에 대한 투명한 정보 공시, 준법경영 준수 철저 등 ESG 경영을 선도적으로 실천하고 있다.

정호석 대표이사는 “2025년 서스틴베스트 최고 등급(AA) 획득과 KCGS 사회 부문 최초 A+ 등급 달성 등 국내 양대 평가기관으로부터 ESG 경영 성과를 인정받게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 하림은 대한민국 식품산업의 선도주자로서 투명한 준법경영을 바탕으로 미래 세대에게 전해줄 환경을 보존하고 사회적 책임을 다하기 위해 더욱 노력하겠다”고 강조했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지