백제왕도 익산 연구 헌신 '문산 김삼룡 길' 표석 제막

익산 미륵사지에 세워진 ‘문산 김삼룡 길 표석’. /사진 제공=익산시

18일 익산 미륵사지에서 ‘문산 김삼룡 길 표석 제막식’이 진행되고 있다. /사진 제공=익산시

익산시가 백제왕도의 역사적 정체성 확립과 세계유산 등재에 기여한 故 문산 김삼룡 선생의 업적을 기린다.

18일 시는 유네스코 세계유산 미륵사지에서 ‘문산 김삼룡 길 표석 제막식’을 개최했다.

‘문산 김삼룡 길’은 백제왕궁에서 미륵사지를 잇는 구간으로, 익산의 찬란한 고대문화를 재조명하고 백제의 익산 천도 연구에 큰 족적을 남긴 故 문산 김삼룡(1925~2014) 선생이 생전에 걸어온 여정을 상징적으로 담아냈다.

김삼룡 선생의 학문적 업적과 지역사회에 기여한 공로를 알리고, 지역 역사문화에 대한 시민들의 자부심을 높인다는 취지다.

원광대학교 총장 등을 역임한 김삼룡 선생은 1973년 원광대학교 마한·백제문화연구소를 설립해 30여 년간 소장을 맡아 미륵사지와 백제왕궁, 오금산성 등의 조사 연구를 진행했다.

특히 1974년 미륵사지 동탑지 발굴로 서탑과 동일한 동탑의 존재가 확인되며 익산의 백제문화에 대해 새롭게 주목하게 하는 계기를 이끌어냈다.

또 1975년 백제왕궁 궁장(궁궐 담장) 발굴을 통해 일본 교토 청련원의 관세음응험기에 기록된 ‘익산천도설’을 뒷받침하는 고고학적 근거를 제시, 이후 30여 년간 이어진 미륵사지·왕궁 조사 연구의 기초를 마련했다.

이를 통해 익산의 역사문화 정체성 확립에 기여한 것은 물론, 2004년 익산의 대한민국 4대 고도 지정과 2015년 세계유산 등재의 초석을 다졌다는 평가다.

아울러 원광대 교수, 부총장, 총장을 역임하면서 대학 발전과 지역 교육환경 개선에도 힘썼다.

또 마한민속문화제전위원장과 익산백제문화유산지킴이 추진위원장으로 활동하며 익산 백제 문화유산에 대한 시민들의 관심과 참여를 이끌었고, 전북애향운동본부 총재, 익산사랑장학재단 이사장, 전북애향장학재단 이사장 등으로 활동하며 지역 현안 해결과 인재 양성에도 크게 기여했다.

정헌율 시장은 “문산 김삼룡 총장님은 미륵사지와 백제왕궁 연구에 평생을 바치며 익산의 역사적 위상을 세운 분”이라며 “시민들과 함께 김삼룡 총장님의 학문적 업적과 애향심을 기리고, 그 정신을 이어 역사문화 도시로서의 자부심을 더욱 높여가겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

